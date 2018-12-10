"Ничего не знаю": Панин прокомментировал ДТП со своим участием

Коллаж РБК-Украина

Актер рассказал, где находится в данный момент

Скандальный российский актер Алексей Панин, который недавно устроил скандал на борту самолета, открестился от аварии со своим участием. Об этом пишет российское издание "Комсомольская правда".

Алексей Панин заявил, что не попадал в аварию на улице Подвойского в Москве, Россия и никакой травмы головы у него нет. А накануне он провел выходной день с дочерью и никуда из дома не выходил.

"Я никуда не попадал. Пусть уже пишут, что хотят, мне плевать. Надоело. Вчера тоже все нормально было: весь день с дочкой Нюсей отдыхали, спали дома", - удивился скандальный российский актер и добавил, что чувствует себя хорошо и находится в ресторане.

"Сижу в ресторане с Ксюшей из "Блестящих", про аварию ничего не знаю", - отметил Панин.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что актер Алексей Панин попал в аварию.

На улице Подвойского в Москве столкнулось два автомобиля такси и третьей машиной стал "Мерседес", за рулем которого сидела девушка Панина Лия Скворцова, а он сам находился на пассажирском месте и получил травму головы.

А также мы рассказывали подробности трагического ДТП под Одессой, в котором погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария.

Видео: РБК-Украина