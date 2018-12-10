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Погиб известный украинский ученый: подробности смертельного ДТП в Одессе

STYLERЖизнь    10.12.2018 - 13:51
Погиб известный украинский ученый: подробности смертельного ДТП в Одессе
Александр Захария (фото: facebook.com/ZETOCAM)

Правоохранители впервые прокомментировали трагедию на Маразлиевской

В Одессе погиб Александр Захария - известный украинский ученый-химик и общественный деятель. 10 декабря подробности смертельного ДТП озвучили правоохранители.

Погиб известный украинский ученый: подробности смертельного ДТП в Одессе

Александр Захария (фото: facebook.com/ZETOCAM)

Так, по словам представителей Главного управления Национальной полиции Украины в области, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу поздно вечером.

Сообщается, что автомобиль Renault Logan под управлением 53-летнего водителя сбил 71-летнего Захарию на улице Маразлиевской. Также в полиции говорят, что ученый в момент аварии переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Пострадавший был доставлен в больницу, где на следующий день от полученных повреждений скончался", - рассказали в полиции.

Погиб известный украинский ученый: подробности смертельного ДТП в Одессе

Александр Захария (фото: facebook.com/ZETOCAM)

Сейчас по данному факту правоохранительными органами начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Водителю, сбившему легендарного одессита, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, что Александр Захария преподавал в Одесском национальном университете им. Мечникова на кафедре аналитической химии. Носил звание доцента и степень кандидата химических наук. Был патриотом Украины. В 2014 году активно поддерживал Революцию достоинства.

Погиб известный украинский ученый: подробности смертельного ДТП в Одессе

Александр Захария (фото: facebook.com/ZETOCAM)

Ранее стало известно о последних днях жизни известного украинского актера Тараса Мельничука, который умер восьмого декабря.

Также мы писали о том, что 4 декабря из жизни ушел известный украинский мультипликатор Юрий Гриневич.

Видео: РБК-Украина

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