Загинув відомий український вчений: подробиці смертельної ДТП в Одесі

Олександр Захарія (фото: facebook.com/ZETOCAM)

Правоохоронці вперше прокоментували трагедію на Маразліївській

В Одесі загинув Олександр Захарія - відомий український учений-хімік і громадський діяч. 10 грудня подробиці смертельного ДТП озвучили правоохоронці.

Олександр Захарія (фото: facebook.com/ZETOCAM)

Так, за словами представників Головного управління Національної поліції України в області, дорожньо-транспортна пригода сталася в п'ятницю пізно ввечері.

Повідомляється, що автомобіль Renault Logan під керуванням 53-річного водія збив 71-річного Захарію на вулиці Маразліївській. Також у поліції кажуть, що вчений в момент аварії переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

"Потерпілий був доставлений до лікарні, де наступного дня від отриманих ушкоджень помер", - розповіли в поліції.

Олександр Захарія (фото: facebook.com/ZETOCAM)

Зараз за даним фактом правоохоронними органами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Водієві, який збив легендарного одесита, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, що Олександр Захарія викладав в Одеському національному університеті ім. Мечникова на кафедрі аналітичної хімії. Носив звання доцента і науковий ступінь кандидата хімічних наук. Був патріотом України. У 2014 році активно підтримував Революцію гідності.

Олександр Захарія (фото: facebook.com/ZETOCAM)

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Відео: РБК-Україна