Жодної іронії: Лоліта розповіла, чому плакала через KAZKA

Відео: YouTube / ГАЧОК TV

Відома співачка Лоліта Мілявська, яка покинула Україну заради РФ, прокоментувала відмову популярної групи KAZKA від виступу на російському шоу "Пісня року" в німецькому Дюссельдорфі. Артистка в інтерв'ю "Гачок TV" зазначила, що поставилася до такого рішення українських музикантів із розумінням.

Між тим, сама Мілявська брала участь у зйомках відеоролика, в якому російські естрадні артисти із іронією обігравали сюжет кліпу на мега-популярний хіт українців "Плакала".

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За словами Лоліти, в ролику не було жодної іронії.

"Усі плакали. Я записала тільки сльозу. І думала, що все в кліпі будуть плакати, тому що Україна не приїхала на "Пісню року". Я не бачила фінал", – сказала вона.

Співачка заявила, що українська група КАZКА у РФ посідає перше місце у багатьох хіт-парадах.

Щодо відмови КАZКА від участі в шоу та їхати на вручення російської премії, Мілявська заявила, що музиканти спочатку дали згоду, а потім передумали.

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"Сказали, що не поїдуть, тому що на них звалилася купа л**на. Ну, бл**ь, ну не приїхали ви, хлопці. Але це не означає, що хтось когось образив", - прокоментувала вона.

Як повідомлялося рані, Лоліта в інтерв'ю заявила, що Крим - це Україна, після чого їй довелося отправдываться за свої слова, які в РФ викликали скандал. За її словами, фраза про Крим була вирвана з контексту і обізвала журналіста, який це зробив, цапом.

Раніше Лоліта Мілявська в тимчасово окупованому Криму в Ялті заспівала українською мовою пісню гурту "Океан Ельзи" під назвою "Друг".

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Відео: РБК-Україна