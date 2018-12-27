Никакой иронии: Лолита рассказала, почему плакала из-за KAZKA

Видео: YouTube / КРЮЧОК TV

Известная певица Лолита Милявская, которая покинула Украину ради РФ, прокомментировала отказ популярной группы KAZKA от выступления на российском шоу "Песня года" в немецком Дюссельдорфе. Артистка в интервью "Крючок TV" отметила, что отнеслась к такому решению украинских музыкантов с пониманием.

Между тем, сама Милявская участвовала в съемках видеоролика, в котором российские эстрадные артисты с иронией обыгрывали сюжет клипа на мега-популярный хит украинцев "Плакала".

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По словам Лолиты, в ролике не было никакой иронии.

"Все плакали. Я записала только слезу. И думала, что все в клипе будут плакать оттого, что Украина не приехала на "Песню года". Я не видела финал", – сказала она.

Певица заявила, что украинская группа КАZКА в РФ занимает первое место во многих хит-парадах.

Относительно отказа КАZКА от участия в шоу и ехать на вручение российской премии, Милявская заявила, что музыканты сначала дали согласие, а потом передумали.

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"Сказали, что не поедут, потому что на них обрушилась куча г**на. Ну, бл**ь, ну не приехали вы, ребята. Но это не значит, что кто-то кого-то оскорбил", - прокомментировала она.

Как сообщалось ране, Лолита в интервью заявила, что Крым - это Украина, после чего ей пришлось отправдываться за свои слова, которые в РФ вызвали скандал. По ее словам, фраза о Крыме была вырвана из контекста и обозвала журналиста, который это сделал, козлом.

Ранее Лолита Милявская во временно оккупированном Крыму в Ялте спела на украинском языке песню группы "Океан Эльзы" под названием "Друг".

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Видео: РБК-Украина