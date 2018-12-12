Окремі тортури: сестра Сенцова розповіла євродепутатам про стан в'язня Кремля

Фото: Наталія Каплан, сетсра Олега Сенцова (УНІАН)

Олег Сенцов погодився припинити голодування, щоб уникнути примусового годування, але його стан все одно щодня погіршувався, розповіла Наталія Каплан

Сестра українського режисера, політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан під час церемонії вручення премії Сахарова у Страсбурзі виступила з промовою і розповіла про стан здоров'я брата. Вона наголосила, що голодування призвело до пошкодження у в'язня Кремля всіх внутрішніх органів, передає ТСН.

Також Каплан закликала євродепутатів не забувати жодного політв'язня українця, які утримуються у в'язницях в Російській Федерації.

"Зараз Олег знаходиться в одній з північних в'язниць світу. Це колонія суворого режиму на півострові Ямал. Відправити південця в Арктику - це окремі тортури", - зазначила вона.

Наталя розповіла, що дуже скоро Олег там почав втрачати волосся, почали кришитися зуби.

Вона підкреслила, що Сенцов - людина, який не може здатися просто тихо сидіти, він борець за вдачею, і єдиний метод боротьби, який він побачив - це голодування.

"Під час голодування і так підірване здоров'я Олега почало стрімко погіршуватися. Постраждали всі органи: збільшена печінка, нирки майже відмовили, проблеми з кишечником і шлунком, почалася аритмія та ішемія. Внутрішні органи не отримували достатню кількість кисню, почалася гіпоксія, наслідки дійшли і до мозку ", - розповіла вона.

Олег Сенцов погодився припинити голодування, щоб уникнути примусового годування, але його стан все одно щодня погіршувався, розповіла Наталія.

Також вона зазначила, що брат був згоден припинити голодування раніше при умові, що з в'язниць в РФ і в тимчасово окупованому Криму випустять усіх українських політв'язнів, проте в 145 днів голодування не був звільнений жоден з щонайменше 79 українців.

"Це не означає, що Олег програв. Завдяки його вчинку про репресії з боку Росії заговорив увесь світ, Олег привернув величезну увагу до теми українських політв'язнів. Він вже переміг", - наголосила сестра Сенцова.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня російський журналіст і кінокритик Антон Долін під будівлею адміністрації президента РФ в Москві влаштував пікет на підтримку політв'язня українського режисера і письменника Олега Сенцова.

Нагадаємо, політв'язень український режисер Олег Сенцов направив правозахисникам новий відвертий і зворушливий лист.

Також ми писали про те, що в Києві біля посольства ЄС відбулася акція на підтримку українських політичних в'язнів, яких незаконно утримують у в'язницях в РФ.