Отдельные пытки: сестра Сенцова рассказала евродепутатам о состоянии узника Кремля

Фото: Наталья Каплан, сетсра Олега Сенцова (УНИАН)

Олег Сенцов согласился прекратить голодовку, чтобы избежать принудительного кормления, но его состояние все равно ежедневно ухудшалось, рассказала Наталья Каплан

Сестра украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан во время церемонии вручения премии Сахарова в Страсбурге выступила с речью и рассказала о состоянии здоровья брата. Она подчеркнула, что голодание привело к повреждению у узника Кремля всех внутренних органов, передает ТСН.

Также Каплан призвала евродепутатов не забывать ни одного политзаключенного украинца, которые удерживаются в тюрьмах в Российской Федерации.

"Сейчас Олег находится в одной из северных тюрем мира. Это колония строгого режима на полуострове Ямал. Отправить южанина в Арктику - это отдельные пытки", - отметила она.

Наталья рассказала, что очень скоро Олег там начал терять волосы, начали крошиться зубы.

Она подчеркнула, что Сенцов - человек, который не может показаться просто тихо сидеть, он борец по натуре, и единственный метод борьбы, который он увидел - это голодание.

"Во время голодания и так подорвано здоровье Олега начало стремительно ухудшаться. Пострадали все органы: увеличена печень, почки почти отказали, проблемы с кишечником и желудком, началась аритмия и ишемия. Внутренние органы не получали достаточное количество кислорода, началась гипоксия, последствия дошли и до мозга ", - рассказала она.

Олег Сенцов согласился прекратить голодовку, чтобы избежать принудительного кормления, но его состояние все равно ежедневно ухудшалось, рассказала Наталья.

Также она отметила, что брат был согласен прекратить голодовку раньше при условии, что из тюрем в РФ и во временно оккупированном Крыму выпустят всех украинских политзаключенных, однако в 145 дней голодания не был освобожден ни один из по меньшей мере 79 украинцев.

"Это не означает, что Олег проиграл. Благодаря его поступка о репрессиях со стороны России заговорил весь мир, Олег привлек огромное внимание к теме украинских политзаключенных. Он уже победил", - подчеркнула сестра Сенцова.

Как сообщалось ранее, 12 декабря российский журналист и кинокритик Антон Долин под зданием администрации президента РФ в Москве устроил пикет в поддержку политзаключенного украинского режиссера и писателя Олега Сенцова.

Напомним, политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов направил правозащитникам новое откровенное и трогательное письмо.

Также мы писали о том, что в Киеве возле посольства ЕС состоялась акция в поддержку украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах в РФ.