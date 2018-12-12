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"Поздравили его здесь": кинокритик устроил пикет в поддержку Сенцова под администрацией Путина

STYLERПерсона    12.12.2018 - 15:56
"Поздравили его здесь": кинокритик устроил пикет в поддержку Сенцова под администрацией Путина
Фото: коллаж РБК-Украина

В Страсбурге сегодня украинский режиссер, которого удерживают в российской тюрьме, должен быть награжден премией Сахарова

Российский журналист и кинокритик Антон Долин под зданием администрации президента РФ в Москве устроил пикет в поддержку политзаключенного украинского режиссера и писателя Олега Сенцова. Соответствующее фото он опубликовал в среду, 12 декабря, на своей странице в соцсети Facebook.

Кинообозреватель отметил, что сегодня в Страсбурге украинец - узник Кремля - на заседании Европарламента должен быть награжден премией Сахарова за свободу мысли. Однако Олег награду получить не может, так как удерживается в российской тюрьме.

&quot;Поздравили его здесь&quot;: кинокритик устроил пикет в поддержку Сенцова под администрацией Путина

Фото: facebook.com/adolin

"Сегодня Олегу Сенцову в Страсбурге вручают Премию Сахарова. Только самого Олега Сенцова там не будет. Он в другом месте. Поздравили его здесь", – написал Долин.

&quot;Поздравили его здесь&quot;: кинокритик устроил пикет в поддержку Сенцова под администрацией Путина

Скрин: facebook.com/adolin

В комментариях к сообщению подписчики Долина высказывают слова благодарности за смелось и честность: 

"Спасибо, дорогой Антон!";

"Антон, вы красавец! Смелость, это единственное, что по-настоящему украшает мужчину! Респект!";

"Речь ведь не о премии самой, а о том, что Антон на мой взгляд - настоящий, честный и не трусливый. Увы, в отличии от многих нас (меня наверное в том числе)";

"Спасибо за смелость!";

"Ну вот, у всех нас есть Антон, поэтому можно и дальше попивать чаек... а баррикады подождут";

"Антон, спасибо тебе большое. Ты молодец"...

&quot;Поздравили его здесь&quot;: кинокритик устроил пикет в поддержку Сенцова под администрацией Путина

Скриншот комментариев: facebook.com/adolin

Как сообщалось ранее, политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов направил правозащитникам новое откровенное и трогательное письмо.

Также мы писали о том, что в Киеве возле посольства Европейского Союза состоялась акция в поддержку украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах в РФ. 

Напомним, что российский кинокритик Антон Долин уже не в первый раз выступает во всевозможных акциях в поддержку украинских узников Кремля.  

Сестра Сенцова призвала евродепутатов поддержать политзаключенных в РФ В Киеве активисты требовали освободить узников Кремля (фото)
Новости Украины акцииОлег Сенцовполитзаключенные в РФ
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