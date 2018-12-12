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"Привітали його тут": кінокритик влаштував пікет на підтримку Сенцова під адміністрацією Путіна

STYLERПерсона    12.12.2018 - 15:56
"Привітали його тут": кінокритик влаштував пікет на підтримку Сенцова під адміністрацією Путіна
Фото: колаж РБК-Україна

У Страсбурзі сьогодні український режисер, якого утримують у російській в'язниці, повинен бути нагороджений премією Сахарова

Російський журналіст і кінокритик Антон Долін під будівлею адміністрації президента РФ в Москві влаштував пікет на підтримку українського політв'язня, режисера і письменника Олега Сенцова. Відповідне фото він опублікував у середу, 12 грудня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Кинооглядач зазначив, що сьогодні в Страсбурзі українець - в'язень Кремля - на засіданні Європарламенту має бути нагороджений премією Сахарова за свободу думки. Однак Олег нагороду отримати не може, оскільки утримується в російській в'язниці.

&quot;Привітали його тут&quot;: кінокритик влаштував пікет на підтримку Сенцова під адміністрацією Путіна

Фото: facebook.com/adolin

"Сьогодні Олегу Сенцову в Страсбурзі вручають Премію Сахарова. Тільки самого Олега Сенцова там не буде. Він в іншому місці. Привітали його тут", – написав Долін.

&quot;Привітали його тут&quot;: кінокритик влаштував пікет на підтримку Сенцова під адміністрацією Путіна&quot;Привітали його тут&quot;: кінокритик влаштував пікет на підтримку Сенцова під адміністрацією Путіна

Скрін: facebook.com/adolin

У коментарях до повідомлення підписники Доліна висловлюють слова подяки за сміливість та чесність:

"Спасибі, шановний Антон!";

"Антон, ви красень! Сміливість, це єдине, що по-справжньому прикрашає чоловіка! Респект!";

"Мова адже йде не про премію, а про те, що Антон на мій погляд - справжній, чесний і не боягузливий. На жаль, на відміну від багатьох нас (мене напевно в тому числі)";

"Дякую за сміливість!";

"Ну ось, у всіх нас є Антон, тому можна і далі попивати чайок... а барикади почекають";

"Антон, спасибі тобі велике. Ти молодець"...

&quot;Привітали його тут&quot;: кінокритик влаштував пікет на підтримку Сенцова під адміністрацією Путіна&quot;Привітали його тут&quot;: кінокритик влаштував пікет на підтримку Сенцова під адміністрацією Путіна

Скріншот коментарів: facebook.com/adolin

Як повідомлялося раніше, політв'язень український режисер Олег Сенцов направив правозахисникам нове відверте і зворушливий лист.

Також ми писали про те, що в Києві біля посольства Європейського Союзу відбулася акція на підтримку українських політичних в'язнів, яких незаконно утримують у в'язницях в РФ.

Нагадаємо, що російський кінокритик Антон Долін вже не в перший раз виступає у всіляких акціях на підтримку українських в'язнів Кремля.

Сестра Сенцова закликала євродепутатів підтримати політв'язнів в РФ У Києві активісти вимагали звільнити в'язнів Кремля (фото)
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