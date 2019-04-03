Помстився: Ляшко злив в мережу телефони Зеленського і Коломойського

Ляшко пішов на радикальні заходи заради відплати
Олег Ляшко опублікував на своїй сторінці в Facebook особисті телефони Володимира Зеленського, який за результатами виборів президента України переміг у першому турі, олігарха Ігоря Коломойського та генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка.
При чому на такий хід Олег Ляшко, за його словами, був змушений піти після того, як співробітниця "плюсів" злила в мережу його контактний номер. Політик зізнався, що вже другий день поспіль його спамлять дзвінками та повідомленнями з усього колишнього Радянського Союзу.
Тепер Олегу Ляшко довелося змінити номер, яким він користується вже більше 20-ти років - з 1998 року.
Ляшко опублікував телефони Зеленського і Коломойського в Facebook (фото: facebook.com/O.Liashko)
До речі, лідер "Радикальної партії" за результатами виборів президента України набрав 5,47% голосів.
Раніше ми також повідомляли, що Олег Ляшко проголосував на виборах з порушенням виборчого законодавства.