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Переможниця шоу "Кандидат" Ірина Майстер очолила Васильківську клітинку "За життя"

STYLERПерсона    18.11.2018 - 20:48
Переможниця шоу "Кандидат" Ірина Майстер очолила Васильківську клітинку "За життя"
Фото: Ірина Майстер

Ірина Майстер вже приступила до виконання обов'язків

Переможниця соціально-політичного шоу "Кандидат" Ірина Майстер очолила міський осередок партії "За життя" у Василькові. Про це йдеться у сюжеті телеканалу "112".

Повідомляється, що Ірина Майстер вже приступила до виконання своїх обов'язків і познайомилася з однопартійцями з Київської області.

"У мене такий настрій, бойове. Я готова включитися в роботу, активний процес, і показувати результат. Мені це цікаво, я цим живу", – розповіла вона в ефірі "112 Україна".

Наголошується, що Ірина Майстер все життя прожила в Василькові і знає про проблеми міста не з чуток. За її словами, головна місцева проблема – погана якість питної води, бо місто потребує нових очисних спорудах.

Переможниця "Кандидата" також переконана, що насамперед потрібно сконцентруватися на збільшенні команди партійної організації, а потім вже активно включатися в роботу.

Учасники партійного зібрання також обговорили об'єднання партій "За життя" та "Опозиційний блок" в одну політичну силу, яка минулого тижня закріпили угодою Вадим Рабинович і Юрій Бойко.

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