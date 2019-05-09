Знову проходимо цей жах: Притула розповів історію дідуся-ветерана (фото)

Сергій Притула (Фото: РБК-Україна)

Притула порівняв Другу світову війну з російсько-українською

Сергій Притула розповів, як його дідусь - ветеран радянської армії, який пройшов Другу світову війну, після повернення з фронту спокійно жив у своєму селі разом із "бандерівцями". Про це відомий шоумен, ведучий та волонтер на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня написав на своїй сторінці в Facebook.

Від зазначив, що дідуся Василя Михайловича Бодасюка в березні 1944 року забрали на війну і зробили "гарматним м'ясом". Він брав участь у боях за Краків, зайшов у Відня. Дослужився до "гвардії сержанта".

"Вуличні бої, осколок, шпиталь, дослужив, додому. Жив з усвідомленням приналежності до великої перемоги над нацизмом, керував колгоспом, на спільних пиятиках з хлопцями з села пив по три і розходився (пів села були, як дід - червоноармійцями, пів-села бандерівцями, після війни знайшли своє порозуміння, яке наші політики не можуть знайти для них досі)", - написав Притула.

Він повідомив, що дідусь часто розповідав йому про війну і негативно висловлювався про "бандерівців", бо вони його мало не вбили, коли він повернувся з фронту.

"Я б теж не любив людей, які хочуть мене вбити. Але потім якось притерлися... до тої самої третьої чарки. Моя повага до бандерівців розходиться з дідусевими поглядами. Але на те є свої причини. Він жив у Радянському Союзі. І за нього воював. Я живу в Незалежній Україні. За яку воювали бандерівці. Ось і все", - зауважив Притула.

Також волонтер додав, що його дідусь дуже цінував справедливість і правду, і тому якщо б зараз був живий (помер в 1993 році), то вже "був би десь під Старогнатовкою або на Світлодарській дузі... що-що, а на фашиків він мав "чуйку". Орден якраз за 10 чи 11 полонених німців він і отримав".

Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Одним словом... Василь Михайлович сьогодні дав би по макітрі будь-якій істоті, яка б потрапила під руку з фразою "можем повторіть". Бо ніхто не має права повторити ті жахи, через які пройшов мій дідусь і мільйони інших людей, що пережили другу світову війну! Ніколи більше!

І ось, закінчивши цей допис, я розумію, що "ніколи більше" - це не більше (даруйте за тавтологію), аніж кліше... ми знову проходимо цей жах. Ми знову втрачаємо кращих синів і доньок України. Ми знову проти фашистів. Тільки не так, як колись, а, практично, наодинці. І ця боротьба має бути нашим спільним знаменником. Усіх в цій країні!" - наголосив Притула.

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, у Міжнародний день пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня Сергій Притула присоромив працівників радіостанцій, які крутять веселу музику.

Також ми писали про те, що голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович радить перенести вихідний 9 травня на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом з Європою. Також він зазначив, що активісти "Безсмертних полків" не рідко влаштовують всілякі проросійські провокації.

Додамо, що сьогодні, 9 травня, в Києві учасники акції "Безсмертний полк" на Арсенальній влаштували бійку з поліцією через заборонену символіку тоталітарних режимів.