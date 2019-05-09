Снова проходим этот ужас: Притула рассказал историю дедушки-ветерана (фото)

Сергей Притула (Фото: РБК-Украина)

Притула сравнил Вторую мировую войну с российско-украинской

Сергей Притула рассказал, как его дедушка - ветеран советской армии, который прошел Вторую мировую войну, после возвращения с фронта спокойно жил в своей деревне вместе с "бандеровцами". Об этом известный шоумен, ведущий и волонтер в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая написал на своей странице в Facebook.

От отметил, что дедушку Василия Михайловича Бодасюка в марте 1944 года забрали на войну и сделали "пушечным мясом". Он учавствовал в боях за Краков, зашел в Вену. Дослужился до "гвардии сержанта".

"Уличные бои, осколок, госпиталь, дослужил домой. Жил с осознанием принадлежности к великой победе над нацизмом, руководил колхозом, на совместных попойках с ребятами из села пил по три и расходился (пол деревни были, как дед - красноармейцами, пол-деревни бандеровцами, после войны нашли свое понимание, которое наши политики не могут найти для них до сих пор)", - написал Притула.

Он сообщил, что дедушка часто рассказывал ему про войну и негативно высказывался о "бандеровцах", так как они его чуть не убили, когда он вернулся с фронта.

"Я бы тоже не любил людей, которые хотят меня убить. Но потом как-то притерлись... до той же третьей рюмки. Мое уважение к бандеровцам расходится с дедушкиными взглядами. Но на то есть свои причины. Он жил в Советском Союзе. И за него воевал. Я живу в независимой Украине. За которую воевали бандеровцы. Вот и все", - подчеркнул Притула.

Также волонтер добавил, что его дедушка очень ценил справедливость и правду, и поэтому если бы сейчас был жив (скончался в 1993 году), то уже "был бы где-то под Старогнатовка или на Светлодарской дуге... что-что, а на фашиков он имел "чуйку". Орден как раз за 10 или 11 пленных немцев он и получил".

Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Одним словом... Василий Михайлович сегодня дал бы по башке любому существу, которое бы попало под руку с фразой "можем повторить". Потому что никто не имеет права повторить те ужасы, через которые прошел мой дедушка и миллионы других людей, переживших Вторую мировую войну! Никогда больше!!!

И вот, закончив этот сообщение, я понимаю, что "никогда больше" - это не более (простите за тавтологию), чем клише... мы снова проходим этот ужас. Мы снова теряем лучших сынов и дочерей Украины. Мы снова против фашистов. Только не так, как прежде, а практически в одиночку. И эта борьба должна быть нашим общим знаменателем. Всех в этой стране!" - заключил Притула.

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, в Международный день памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля Сергей Притула пристыдил работников радиостанций, которые крутят веселую музыку.

Также мы писали о том, что глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович советует перенести выходной 9 мая на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой. Также он отметил, что активисты "Бессмертных полков" не редко устраивают всевозможные пророссийские провокации.

Добавим, что сегодня, 9 мая, в Киеве участники акции "Бессмертный полк" на Арсенальной устроили потасовку с полицией из-за запрещенной символики тоталитарных режимов.