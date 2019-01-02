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"Проституйованість": Ірма Вітовська про продажність українських артистів

STYLERПерсона    02.01.2019 - 13:24

Відео: (YouTube/Громадське Телебачення)

Українська актриса театру і кіно Ірма Вітовська, відома за роллю в серіалі "Леся+Рома", стверджує, що українські артисти, які вирушають на гастролі в Росію, є зрадниками Батьківщини. Про це співачка повідомила в інтерв'ю, яке опублікував на YouTube-каналі "Громадське Телебачення".

Вітовська вважає, що зірки, які гастролюють в Росії, повинні розповідати всю правду про війну. Але не потайки в курилках, а зі сцени, на всю аудиторію, щоб всі присутні дізналися про те, що відбувається. Інакше це виглядає так, ніби зірки поїхали заробляти гроші.

&quot;Проституйованість&quot;: Ірма Вітовська про продажність українських артистівСкріншот відео: YouTube/Громадське Телебачення)

"Є така риса характеру - проституйованість. Коли ти наступаєш на граблі з власною совістю. Якщо ти кажеш, що мені подобається мир, ми за мир... Мені сподобалося, як сказала Тарабарова: "Якщо ти за мир, то виходиш на сцену до мікрофона і розповідаєш всю правду про війну". Ось так, на мільйон людей. Ось це ти поїхав нести мир і розповідаєш все як є. І що це потрібно припиняти... А якщо ти береш бабло і в курилці тихенько розповідаєш не всім і на вухо, то це називається - поїхав заробляти бабло", - сказала актриса.

Сама Вітовська стверджує, що відмовилася співпрацювати з Росією, незважаючи на те, що втратила через це 70% своїх доходів. Однак, за словами артистки, це лише змусило її в черговий раз замислитися, чим ще вона може зайнятися.

Нагадаємо, що Лорак разом з Газмановим розважали росіян в Абу-Дабі в новорічну ніч. В новорічну ніч багато артисти вирішили підзаробити грошей і не відмовилися виступити на російському фестивалі Russian Music Festival.

Ми писали, у скільки обійдеться корпоратив у компанії Пугачової і Шнура. Журналісти вивчили прайс-лист популярних виконавців і склали рейтинг. Мінімальну суму за свою присутність виставляє Кіркоров. Він вимагає близько 100 тисяч євро.

Ми повідомляли про те, які гонорари хочуть українські зірки за виступ у новорічну ніч. Гулевич розповів, що українські зірки стали більш затребувані на ринку, а відповідно їх гонорари стали підвищуватися.

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