"Проституированность": Ирма Витовская о продажности украинских артистов

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В свое время артистка отказалась сотрудничать с Россией, потеряв из-за этого 70% доходов

Видео: (YouTube/Громадське Телебачення)

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская, известная по роли в сериале "Леся+Рома", утверждает, что украинские артисты, которые отправляются на гастроли в Россию, являются предателями Родины. Об этом знаменитость сообщила в интервью, которое опубликовало на YouTube-канале "Громадське Телебачення".

Витовская считает, что звезды, которые гастролируют в России, должны рассказывать всю правду о войне. Но не тайком в курилках, а со сцены, на всю аудиторию, чтобы все присутствующие узнали о происходящем. Иначе это выглядит так, будто звезды поехали зарабатывать деньги.

Скриншот видео: (YouTube/Громадське Телебачення)

"Есть такая черта характера - проституированность. Когда ты наступаешь на грабли с собственной совестью. Если ты говоришь, что, мне нравится мир, мы за мир… Мне понравилось, как сказала Тарабарова: "Если ты за мир, то выходишь на сцену к микрофону и рассказываешь всю правду о войне". Вот так, на миллион людей. Вот это ты поехал нести мир и рассказываешь все как есть. И что это нужно прекращать… А если ты берешь бабло и в курилке тихонько рассказываешь не всем и на ухо, то это называется - поехал зарабатывать бабло", - сказала актриса.

Сама Витовская утверждает, что отказалась сотрудничать с Россией, несмотря на то, что потеряла из-за этого 70% своих доходов. Однако, по словам артистки, это лишь заставило ее в очередной раз задуматься, чем еще она может заняться.

Напомним, что Лорак вместе с Газмановым развлекали россиян в Абу-Даби в новогоднюю ночь. В новогоднюю ночь многие артисты решили подзаработать денег и не отказались выступить на российском фестивале Russian Music Festival.

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