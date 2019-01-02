Лорак вместе с Газмановым развлекали россиян в Абу-Даби в новогоднюю ночь

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Артисты отметились на открытии Russian Music Festival

В новогоднюю ночь многие артисты решили подзаработать денег и не отказались выступить на российском фестивале Russian Music Festival в Абу-Даби. На мероприятии была замечена Ани Лорак в компании запрещенного в Украине Олега Газманова и Александра Реввы. Об этом информируют российские СМИ.

Ани Лорак, которая уже давно активно гастролирует в России, появилась на фестивале в откровенном коротком платье, которое обнажило ее ноги и другие части тела. Также хорошо слышно, что певица поет под фонограмму, которая, к слову, ее подводит.

Газманов на мероприятии исполнил композицию "Белый снег", которую он впервые спел в составе группы "Атлантик" в 1969 году, а затем Артур Пирожков выступил с треком "Чика".

Сколько заплатили исполнителям - остается загадкой. Однако известно, что спонсоры в праздник вложились недурно: многочисленные фейерверки, множество гостей, дорогое убранство и декорации.

Напомним, что Лорак показала, как развлекается без мужа. Вместе с маленькой Софией певица посетила представление "Аленький цветочек" и сообщила, что получила незабываемые эмоции на ледовом шоу.

Недавно муж Лорак впервые прокомментировал развод. Мурат Налчаджиоглу оставил трогательную запись о своей семье. Он намекнул на то, что ему тяжело дается разрыв с артисткой.

Кстати, также мы писали, во сколько обойдется корпоратив в компании Пугачевой и Шнура. Журналисты изучили прайс-лист популярных исполнителей и составили рейтинг. Минимальную сумму за свое присутствие выставляет Киркоров. Он требует порядка 100 тысяч евро.

Видео: РБК-Украина