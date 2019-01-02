ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Лорак разом з Газмановим розважала росіян в Абу-Дабі в новорічну ніч

STYLERПерсона    02.01.2019 - 12:21
Лорак разом з Газмановим розважала росіян в Абу-Дабі в новорічну ніч
Колаж РБК-Україна

Артисти відзначилися на відкритті Russian Music Festival

У новорічну ніч відомі артисти вирішили підзаробити грошей і не відмовилися виступити на російському фестивалі Russian Music Festival в Абу-Дабі. На заході була помічена Ані Лорак у компнії забороненого в Україні Олега Газманова та Олександра Ревви. Про це інформують російські ЗМІ.

Ані Лорак, яка вже давно активно гастролює в Росії, з'явилася на фестивалі у відвертому короткому платті, яке оголило її ноги та інші частини тіла. Також добре чути, що співачка співає під фонограму, яка, до речі, її підводить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Starhit.ru (@starhit.ru)

Газманов на заході виконав композицію "Білий сніг", яку він вперше заспівав у складі групи "Атлантік" у 1969 році, а потім Артур Пірожков виступив з треком "Чіка".

Скільки заплатили виконавцям - залишається загадкою. Однак відомо, що спонсори в свято вклалися непогано: численні феєрверки, безліч гостей, дороге оздоблення і декорації.

Нагадаємо, що Лорак показала, як розважається без чоловіка. Разом з маленькою Софією співачка відвідала виставу "Червона квіточка" і повідомила, що отримала незабутні емоції на льодовому шоу.

Нещодавно чоловік Лорак вперше прокоментував розлучення. Мурат Налчаджіоглу залишив зворушливий запис про свою сім'ю. Він натякнув на те, що йому важко дається розрив з артисткою.

До речі, також ми писали, у скільки обійдеться корпоратив у компанії Пугачової і Шнура. Журналісти вивчили прайс-лист популярних виконавців і склали рейтинг. Мінімальну суму за свою присутність виставляє Кіркоров. Він вимагає близько 100 тисяч євро.

Відео: РБК-Україна

"Люблю тебе": чоловік Ані Лорак розчулив святковим фото доньки Бездоганність vs Кітч: вибираємо найбільш екстремальний образ Ані Лорак
Новини України Ані Лорак
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся