Лорак разом з Газмановим розважала росіян в Абу-Дабі в новорічну ніч

Колаж РБК-Україна

Артисти відзначилися на відкритті Russian Music Festival

У новорічну ніч відомі артисти вирішили підзаробити грошей і не відмовилися виступити на російському фестивалі Russian Music Festival в Абу-Дабі. На заході була помічена Ані Лорак у компнії забороненого в Україні Олега Газманова та Олександра Ревви. Про це інформують російські ЗМІ.

Ані Лорак, яка вже давно активно гастролює в Росії, з'явилася на фестивалі у відвертому короткому платті, яке оголило її ноги та інші частини тіла. Також добре чути, що співачка співає під фонограму, яка, до речі, її підводить.

Газманов на заході виконав композицію "Білий сніг", яку він вперше заспівав у складі групи "Атлантік" у 1969 році, а потім Артур Пірожков виступив з треком "Чіка".

Скільки заплатили виконавцям - залишається загадкою. Однак відомо, що спонсори в свято вклалися непогано: численні феєрверки, безліч гостей, дороге оздоблення і декорації.

Нагадаємо, що Лорак показала, як розважається без чоловіка. Разом з маленькою Софією співачка відвідала виставу "Червона квіточка" і повідомила, що отримала незабутні емоції на льодовому шоу.

Нещодавно чоловік Лорак вперше прокоментував розлучення. Мурат Налчаджіоглу залишив зворушливий запис про свою сім'ю. Він натякнув на те, що йому важко дається розрив з артисткою.

До речі, також ми писали, у скільки обійдеться корпоратив у компанії Пугачової і Шнура. Журналісти вивчили прайс-лист популярних виконавців і склали рейтинг. Мінімальну суму за свою присутність виставляє Кіркоров. Він вимагає близько 100 тисяч євро.

Відео: РБК-Україна