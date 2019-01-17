"Просто дружба": Маколей Калкін захистив Майкла Джексона від звинувачень у педофілії

Колаж РБК-Україна

За словами актора, його пов'язувала з Джексоном тільки дружба

16 січня 38-річний Маколей Калкін, який прославився ще будучи дитиною за роль в культовому фільмі "Один вдома", став гостем подкасту актора і блогера Майкла Розенбаума. В інтерв'ю обговорили і забуту, але дуже делікатну тему його близьких відносин з покійним Майклом Джексоном.

Як відомо, зірки почали спілкуватися ще на початку 90-х, коли Маколею було лише 10 років. А оскільки проти Джексона неодноразово висували звинувачення в педофілії, відносини двох зірок не давали спокою журналістам.

Анонс до подкасту (скріншот: instagram.com/themichaelrosenbaum)

У бесіді з Розенбаумом Калкін сказав, що хоче висловити свою однозначну позицію і розвіяти чутки, які ходять вже більше двадцяти років.

Актор каже, що Майкл захотів поспілкуватися з ним, тому що ототожнював себе з тим, що відбувалося тоді в житті Калкіна. Адже на Джексона слава теж "звалилася", коли він був ще дитиною.

Це може здатися дивним, але ми були справжніми друзями в буквальному сенсі цього слова, - сказав актор в інтерв'ю.

"Люди ставлять під сумнів цю дружбу, тому що він був самою популярною людиною на планеті!", - заявив Маколей Калкін.

Актор також висловив здивування, чому дружбу треба комусь пояснювати.

"Інші уявляють собі щось екстраординарне, але це була звичайна дружба", - сказав актор.

Майкл Джексон і Маколей Калкін: facebook.com

Зазначимо, що чутки, які тепер намагається спростовувати Калкін, свого часу з'явилися не на порожньому місці. Раніше актор говорив, що залишався на ніч у ліжку Джексона, коли йому було 10 і 14 років.

А у 2005 році Маколей давав свідчення в суді, де розглядалися звинувачення Джексона в педофілії, але на слуханнях актор категорично заперечував, що були якісь домагання з боку поп-короля.

Актор також зазначив, що розуміє, чому люди будують домисли - адже складно повірити в чоловічу дружбу з 22-річною різницею у віці.

Анонс до подкасту (відео: instagram.com/themichaelrosenbaum)

Нещодавно стало відомо, що дочка Майкла Джексона Періс лягла в лікарню - вона не змогла впоратися з емоційним навантаженням.

Раніше ми також повідомляли, що Маколей Калкін планує офіційно змінити ім'я.

До речі, нещодавно популярний в 90-х актор знову з'явився в улюбленому мільйонами образі Кевіна Маккаллістера з культового фільму "Один вдома".