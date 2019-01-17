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"Просто дружба": Маколей Калкин защитил Майкла Джексона от обвинений в педофилии

STYLERПерсона    17.01.2019 - 13:55
"Просто дружба": Маколей Калкин защитил Майкла Джексона от обвинений в педофилии
Коллаж РБК-Украина

По словам актера, его связывала с Джексоном только дружба

16 января 38-летний Маколей Калкин, прославившийся еще будучи ребенком за роль в культовом фильме "Один дома", стал гостем подкаста актера и блогера Майкла Розенбаума. В интервью обсудили и подзабытую, но очень щекотливую тему его близких отношений с покойным Майклом Джексоном.

Как известно, звезды начали общаться еще в начале 90-х, когда Маколею было лишь 10 лет. А поскольку против Джексона неоднократно предъявляли обвинения в педофилии, отношения двух звезд не давали покоя журналистам.

&quot;Просто дружба&quot;: Маколей Калкин защитил Майкла Джексона от обвинений в педофилии

Анонс к подкасту (скриншот: instagram.com/themichaelrosenbaum)

В беседе с Розенбаумом Калкин сказал, что хочет высказать свою однозначную позицию и развеять слухи, которые ходят уже больше двадцати лет.

Актер говорит, что Макл захотел пообщаться с ним, потому что отожествлял себя с тем, что происходило тогда в жизни Калкина. Ведь на Джексона слава тоже "свалилась", когда он был еще ребенком.

Это может показаться странным, но мы были настоящими друзьями в буквальном смысле этого слова, - сказал актер в интервью.

"Люди ставят под сомнение эту дружбу, потому что он был самым популярным человеком на планете!", - заявил Маколей Калкин.

Актер также выразил недоумение, почему дружбу нужно кому-то объяснять.

"Другие представляют себе что-то экстраординарное, но это была обычная дружба", - сказал актер.

Майкл Джексон и Маколей Калкин: facebook.com

Отметим, что слухи, которые теперь пытается опровергать Калкин, в свое время появились не на пустом месте. Ранее актер говорил, что оставался на ночь в постели Джексона, когда ему было 10 и 14 лет.

А в 2005 году Маколей давал показания в суде, где рассматривались обвинения Джексона в педофилии, но на слушаниях актер категорически отрицал, что были какие-либо домогательства со стороны поп-короля.

Актер также отметил, что понимает, почему люди строят домыслы - ведь сложно поверить в мужскую дружбу с 22-летней разницей в возрасте.

Анонс к подкасту (видео: instagram.com/themichaelrosenbaum)

Недавно стало известно, что дочь Майкла Джексона, Пэрис легла в больницу - она не смогла справится с эмоциональной нагрузкой.

Ранее мы также сообщали, что Маколей Калкин планирует официально сменить имя.

Кстати, недавно популярный в 90-х актер снова предстал в любимом миллионами образе Кевина Маккаллистера из культового фильма "Один дома".

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