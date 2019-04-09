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Пугачова проігнорувала святкування свого ювілею: що сталося

STYLERПерсони    09.04.2019 - 18:53
Пугачова проігнорувала святкування свого ювілею: що сталося
Алла Пугачова (twitter.com/tvcplus)

На торжестві були присутні всі її друзі, а також колишній і нинішній чоловік

Алла Пугачова відсвяткує 15 квітня своє 70-річчя, але колеги і друзі вирішили влаштувати грандіозний концерт і святкування на її честь 8 квітня. Однак Примадонна на заході так і не з'явилася.

Щоб привітати Аллу Пугачову з ювілеєм, прибуло багато зірок естради, в тому числі група "Ленінград", колишній чоловік Філіп Кіркоров і нинішній чоловік Максим Галкін. Всі вони виступили на сцені і заспівали відомі хіти Алли Пугачової. Однак винуватиця торжества проігнорувала концерт і на нього не з'явилася.

У соціальних мережах з'явилися відео з концерту, який присвячений Аллі Пугачовій. У коментарях користувачі здивовані тим, що захід пройшов без неї і запідозрили, що у артистки знову проблеми зі здоров'ям.

Пугачова проігнорувала святкування свого ювілею: що сталося

Алла Пугачова (instagram.com/alla_orfey)

Однак Філіп Кіркоров пізніше пояснив, що Примадонні не подобається галас навколо її дня народження і саме тому вона не з'явилася на урочистість.

"Алла – неймовірно скромна людина, тому і не приїхала. Вона не любить галасу навколо свого імені, тому ми зібралися тут в її відсутність, щоб зробити для неї подарунок. Хтось заспівав свої пісні, які любить Алла. Хтось вибрав її пісні. А хтось, як ми з Ігорем Ніколаєвим, вийшли з присвятою", – пояснив Кіркоров.

Максим Галкін сказав, що цей концерт – подарунок для Алли Пугачової, а також для її шанувальників і весь захід було організовано для того, щоб висловити повагу легендарній співачці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в сім'ї Алли Пугачової трапилася нова біда.

А також розповідали про те, що Алла Пугачова перенесла екстрену операцію.

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