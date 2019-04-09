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Пугачева проигнорировала празднование своего юбилея: что произошло

STYLERПерсоны    09.04.2019 - 18:53
Пугачева проигнорировала празднование своего юбилея: что произошло
Алла Пугачева (twitter.com/tvcplus)

На торжестве присутствовали все ее друзья, а также бывший и нынешний муж

Алла Пугачева отпразднует 15 апреля свое 70-летие, но коллеги и друзья решили устроить грандиозный концерт и празднование в ее честь 8 апреля. Однако Примадонна на мероприятии так и не появилась.

Чтобы поздравить Аллу Пугачеву с юбилеем, прибыли многие звезды эстрады, в том числе группа "Ленинград", бывший муж Филипп Киркоров и нынешний муж Максим Галкин. Все они выступили на сцене и спели известные хиты Аллы Пугачевой. Однако виновница торжества проигнорировала концерт и на него не явилась.

В социальных сетях появились видео с концерта, который посвящен Алле Пугачевой. В комментариях пользователи удивлены тем, что мероприятие прошло без нее и заподозрили, что у артистки опять проблемы со здоровьем.

Пугачева проигнорировала празднование своего юбилея: что произошло

Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)

Однако Филипп Киркоров позже объяснил, что Примадонне не нравится шумиха вокруг ее дня рождения и именно поэтому она на торжество не явилась.

"Алла – невероятно скромный человек, поэтому и не приехала. Она не любит шумиху вокруг своего имени, поэтому мы собрались здесь в ее отсутствие, чтобы сделать для нее подарок. Кто-то спел свои песни, которые любит Алла. Кто-то выбрал ее песни. А кто-то, как мы с Игорем Николаевым, вышли с посвящением", – объяснил Киркоров.

Максим Галкин сказал, что этот концерт – подарок для Аллы Пугачевой, а также для ее поклонников и все мероприятие было организовано для того, чтобы высказать уважение легендарной певице.

Напомним, ранее мы писали о том, что в семье Аллы Пугачевой случилась новая беда.

А также рассказывали о том, что Алла Пугачева перенесла экстренную операцию.

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