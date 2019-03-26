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Встать сам уже не смог: в семье Аллы Пугачевой случилась новая беда

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 10:44
Встать сам уже не смог: в семье Аллы Пугачевой случилась новая беда
Алла Пугачева (фото: facebook.com/ZhurnalLiza)

Племянника певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль

Племянника Аллы Пугачевой - 33-летнего Влада Пугачева - сбила машина. Как пишут российские СМИ, единственный сын брата Примадонны, которого певица очень любит, попал под колеса авто в городе Новомичуринск Рязанской области.

По словам приятеля Влада, мужчина возвращался из магазина, когда мимо на большой скорости промчался автомобиль и задел его. Родственник Аллы Борисовны, которая сама не так давно перенесла операцию, упал, а встать сам уже не смог.

Отметим, что несколько лет назад Пугачев перенес сложную операцию и не до конца восстановился - у него до сих пор проблемы с ногами. Поэтому любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям.

После ДТП Влад был доставлен в больницу. К счастью, говорит его друг, в клинике Пугачев пробыл всего несколько часов, после чего медики отпустили его домой. 

Добавим, что на сегодняшний день Пугачев является инвалидом второй группы, нигде не работает, а существует на деньги от сдачи квартиры в Москве, которые ему купила звездная родственница. Алла Пугачева, к слову, оплатила ему дорогостоящее лечение в Израиле - около пяти лет назад Влад был парализован.

Встать сам уже не смог: в семье Аллы Пугачевой случилась новая беда

Влад Пугачев со своей возлюбленной (фото: starhit.ru)

Напомним, недавно Светлана Лобода в образе Пугачевой поссорила сеть.

Ранее мы писали о том, что в страшном ДТП в Одессе, которое произошло в ночь на воскресенье, 24 марта, погибла Виктория Кравченко. Позже оказалось, что она являлась родственницей голливудской суперзвезды Сильвестра Сталлоне

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