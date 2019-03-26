ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Встати сам не зміг: у сім'ї Алли Пугачової трапилася нова біда

STYLERЖиття    26.03.2019 - 10:44
Встати сам не зміг: у сім'ї Алли Пугачової трапилася нова біда
Алла Пугачова (фото: facebook.com/ZhurnalLiza)

Племінника співачки Алли Пугачової збив автомобіль

Племінника Алли Пугачової - 33-річного Влада Пугачова - збила машина. Як пишуть російські ЗМІ, єдиний син брата Примадонни, якого співачка дуже любить, потрапив під колеса авто в місті Новомічурінськ Рязанської області.

За словами приятеля Влада, чоловік повертався з магазину, коли повз на великій швидкості промчав автомобіль і зачепив його. Родич Алли Борисівни, яка сама не так давно перенесла операцію, впав, а встати сам не зміг.

Зазначимо, що кілька років тому Пугачов переніс складну операцію і не до кінця відновився - у нього досі проблеми з ногами. Тому будь-яка травма в такому стані може призвести до серйозних наслідків.

Після ДТП Влад був доставлений в лікарню. На щастя, каже його друг, у клініці Пугачов пробув усього кілька годин, після чого медики відпустили його додому.

Додамо, що на сьогоднішній день Пугачов є інвалідом другої групи, ніде не працює, а існує на гроші від здачі квартири в Москві, які йому купила зіркова родичка. Алла Пугачова, до речі, оплатила йому й дороге лікування в Ізраїлі - близько п'яти років тому Влад був паралізований.

Встати сам не зміг: у сім'ї Алли Пугачової трапилася нова біда

Влад Пугачов зі своєю коханою (фото: starhit.ru)

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода в образі Пугачової посварила мережу.

Раніше ми писали про те, що у страшному ДТП в Одесі, яке сталося в ніч на неділю, 24 березня, загинула Вікторія Кравченко. Пізніше виявилося, що вона була родичкою голлівудської суперзірки Сильвестра Сталлоне.

Бути на утриманні чоловіка - це жахливо: Пугачова розповіла про свої доходи "Розквітла!": Пугачова затьмарила всіх на концерті Лободи
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Алла Пугачова
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся