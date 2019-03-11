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Российское солнышко бомбит Америку: Лобода в образе Пугачевой поссорила сеть

STYLERПерсоны    11.03.2019 - 14:51
Российское солнышко бомбит Америку: Лобода в образе Пугачевой поссорила сеть
Фото: коллаж РБК-Украина

Светлана Лобода на концерте в США "зажгла" в необычном образе

Светлана Лобода, которая ранее разгневала фанатов странным внешним видом, выступила на концерте в рамках своего американского тура в свободном блестящем платье с широкими рукавами, чем напомнила поклонникам один из образов "Примадонны" Аллы Пугачевой. Некоторые между тем уже назвали украинку "российским солнышком". Певица опубликовала в Instagram видео с шоу и поблагодарила зрителей за овации.

Артистка, которая активно строит свою карьеру в РФ, сейчас на гастролях в Штатах. Певица должна посетить Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Лос-Анжелес и Сан-Франциско.

"За каждый концерт этого тура, перед сном, говорю "спасибо", - написала она 11 марта в соцсети после концерта.

На кадрах видно, как звезда собирает цветы от поклонников и ходит у края сцены, касаясь рук восхищенной публики.

Видео: instagram.com/lobodaofficial

В комментариях к ролику подписчики Светланы сравнивают ее с Пугачевой,  иронизируют над "позаимствованным" образом. При этом звучит довольно много лестных эпитетов в адрес артистки, которая "покоряет" Америку, но также и саркастических упреков - звезду упрекают в излишнем высокомерии:

  • "Платье просто бомба";
  • "Платье супер! Хочу себе такое же! Светлана красотка!" 
  • "Ты как Пугачева тут - "Женщина, которая поет"; 
  • "Мы обычные смертные не достойны такой "звезды". А может оно и к лучшему";
  • "И не надо к нам ехать с таким высокомерием! У нас свои звезды есть! Пусть за границей поет";
  • "Там видимо больше платят. А к нам Лобода никогда не пожалует";
  • "Если бы красота имела бы способность убивать, мы бы давно, наверное, умерли!"
  • "Российское солнышко";
  • "Ну вы конечно бомбите там по-жесткому Америку! Так много людей! Вы наша гордость";
  • "Америка долго еще будет вспоминать ваш визит, уверены!"
  • "Вот это энергетика! Цунами, вихрь, вулкан. Просто огонь!"

Как сообщалось, ранее Светлана Лобода оконфузилась на сцене в Бостоне во время выступления на концерте в рамках турне - певица совершила странное падение на сцене, при чем ее фанаты не совсем поняли, сделала она это намеренно или случайно рухнула во время выступления.

Также мы писали о том, что недавно Лобода показала жуткие последствия пластики - ее и без того пухлые губы вызвали бурную реакцию пользователей соцсети.

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