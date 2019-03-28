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Не намагайся бути розумною: королівський експерт присоромив Меган Маркл

STYLERПерсони    28.03.2019 - 14:46
Не намагайся бути розумною: королівський експерт присоромив Меган Маркл
Фото: (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл присоромили за погану поведінку

Меган Маркл, яка славиться скандальними витівками, була розкритикована колишнім прес-секретарем Букінгемського палацу за свою поведінку. Про це інформує видання news.com.au.

Королівський експерт Дікі Арбітер сказав, що герцогиня Сассекська повинна знати, що вона другорядний "персонаж" у королівській родині. Він зазначив: "Меган має назавжди забути про те, що вона була на червоній доріжці шоу-бізнесу".

За словами Дікі, вона відіграє допоміжну роль не тільки для Гаррі, але й для королеви. Королівський радник сказав, що герцогиня повинна добре обміркувати, як вона збирається діяти надалі.

"Прислухайся до секретаря і дій за його порадою. Не намагайся бути розумною. Не намагайся робити щось самостійно", - порекомендував експерт герцогині Сассекській.

Не намагайся бути розумною: королівський експерт присоромив Меган МарклМеган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також зазначається, що Маркл дуже причеплива і сувора. Вона закидає свій персонал різними вимогами вже о 5 ранку. "Меган буває важкою. У неї дуже високі стандарти і вона звикла працювати у голлівудському середовищі. Однак у королівській родині ступінь поваги різна, і Кейт завжди дуже уважно ставилася до того, як вона діяла стосовно персоналу", - зазначив Дікі.

Нагадаємо, що у Меган Маркл нове прізвисько. Робочий персонал між собою називає герцогиню Сасекську не дуже приємно - "Me-gain", що означає "Я отримую".

Нещодавно ми повідомляли, що Меган Маркл змусила принца Гаррі розпрощатися з другом дитинства, який наполягав на тому, щоб принц Гаррі одумався і не одружувався з Меган.

Раніше ми писали про те, що дитина Меган Маркл та принца Гаррі, яка зовсім скоро з'явиться на світ, не буде носити прізвище своїх батьків, а отримає прізвище, похідне від титули герцогів.

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