Не пытайся быть умной: королевский эксперт пристыдил Меган Маркл

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл пристыдили за плохое поведение

Меган Маркл, которая славится скандальными выходками, была раскритикована бывшим пресс-секретарем Букингемского дворца за свое поведение. Об этом информирует издание news.com.au.

Королевский эксперт Дики Арбитер сказал, что герцогиня Сассексская должна знать, что она второстепенный "персонаж" в королевской семье. Он отметил: "Меган должна навсегда забыть о том, что она была на красной дорожке шоу-бизнеса".

По словам Дики, она играет вспомогательную роль не только для Гарри, но и для королевы. Королевский советник сказал, что Меган должна хорошо обдумать, как она собирается действовать в дальнейшем.

"Прислушайся к секретарю и действуй по его совету. Не пытайся быть умной. Не пытайся делать что-то самостоятельно", - порекомендовал эксперт герцогине Сассексской.

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также отмечается, что Маркл весьма придирчива и строга. Она забрасывает свой персонал различными требованиями уже в 5 утра. "Меган бывает трудной. У нее очень высокие стандарты и она привыкла работать в голливудской среде. Однако в королевской семье степень уважения различна, и Кейт всегда очень внимательно относилась к тому, как она действовала в отношении персонала", - отметил Дики.

Напомним, что у Меган Маркл новое прозвище. Рабочий персонал между собой называет герцогиню Сассекскую не очень лестно - "Me-gain", что означает "Я получаю".

Недавно мы сообщали, что Меган Маркл заставила принца Гарри распрощаться с другом детства, который настаивал на том, чтобы принц Гарри одумался и не женился на Меган.

Ранее мы также писали о том, что ребенок Меган Маркл и принца Гарри, который совсем скоро появится на свет, не будет носить фамилию своих родителей, а получит фамилию, производную от титула герцогов.