Реперкуу Alyona Alyona звинуватили у расизмі

Українську реперку Alyona Alyona звинуватили в расизмі після її останнього посту, в якому вона звернулася до українців і сказала, що людям потрібно звернути увагу на свою країну, а не США. Звинувачення висунув співак, учасник Нацвідбору на Євробачення 2020 Юрій Каналош. Він вважає, що артистка підтримує расизм і зовсім не толерантна до інших.

Про це Калош сказав на відео на своїй сторінці в Instagram.

"Не порівнюйте свої проблеми з проблемами темношкірих людей, нам ніколи не зрозуміти! Перед тим як робити пост і говорити що поліція вбиває не тільки темношкірих і це не наша проблема, не забувай про темношкірих українців, які слухають твою музику, темношкірих українців, яких з дитинства пригнічують через колір їх шкіри, яких не хочуть обслуговувати або на яких кричать "ей н***" в метро Почитай про white privilege", - написав Каналош.

Зазначимо, що реперка висловилася на тему протестів, які сколихнули США після вбивства поліцейськими темношкірого чоловіка Джорджа Флойда. Ось що написала тоді Alyona Alyona.

"Друзі, всім привіт. Сьогодні моя стрічка новин забита чорними картинками і хештегами на підтримку американського руху. Як у зарубіжних артистів, за якими я стежу, так і в українських. А у мене такої картинки сьогодні не буде. Хоча тема американського руху мені близька, але поки наша поліція буде знущатися над людьми, ґвалтувати жінок, я вважаю, що ми повинні не мовчати про це і говорити про те, що наболіло саме у нас. Тільки разом ми можемо зробити світ краще і зробити закон чинним. Тому я закликаю всіх: не мовчіть про такі питання, піднімайте їх назовні, нехай чують і знають всі, і разом у нас все вийде", - написала співачка.

Нагадаємо, що протести в Сполучених Штатах почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Мирні протести в США з-за смерті афроамериканця Джорджа Флойда поступово переросли в масові заворушення. Вже затримано близько 10 тисяч осіб, рахунок загиблих йде на десятки як серед поліцейських, так і серед протестуючих.

Нагадаємо, Alyona Alyona звернулася до українців, які підтримують заворушення в США.