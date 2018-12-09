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"Російське Різдво": скандальні українські артисти виступили в Москві

STYLERПерсона    09.12.2018 - 09:39
"Російське Різдво": скандальні українські артисти виступили в Москві
Фото: (Колаж РБК-Україна)

Повідомляється, що артисти не приховують своєї появи на російській сцені

Опальні артисти з України — Ані Лорак, Віра Брежнєва і "ВІА Гра" — виступили на російському новорічному шоу. Співачки з'явилися на святковому концерті "Російське різдво", яке відбулося в московському "Крокус Сіті Холі" 8 грудня. Про появу зірок відомо з Instagram, де артисти активно ділилися з кадрами виступів.

Відео виступу української групи "ВІА Гра" на московській сцені опубліковано в профілі "Російського радіо". Група "ВІА Гра" в оновленому складі розважила глядачів своєю композицією "Я полюбила монстра".

Відео: (instagram.com/russkoe_radio)

Віра Брежнєва заспівала для російських глядачів пісню "Любіть один одного".

Відео: (instagram.com/russkoe_radio)

Ані Лорак, яка активно дає концерти в РФ, виконала перед російською публікою нову пісню "Сон".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений lorakevents (@lorak__events)

Відео: (instagram.com/lorak__events)

Захід було організовано "Російським радіо". Вартість квитків на концерт за участю українських артистів відштовхувалася від 3 000 рублів і доходила до 10 000 рублів за VIP-місця.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ.

Раніше ми писали, що українські артисти масово їдуть в Росію.

Відео: (video.rbc.ua)

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