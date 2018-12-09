"Русское Рождество": скандальные украинские артисты выступили в Москве

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Сообщается, что артисты не скрывают своего появления на российской сцене

Опальные артисты из Украины — Ани Лорак, Вера Брежнева и "ВИА Гра" — выступили на российском новогоднем шоу. Певицы появились на праздничном концерте "Русское рождество", которое состоялось в московском "Крокус Сити Холле" 8 декабря. Об из появлении известно из Instagram, где артисты активно делились кадрами с выступлений.

Видео выступления украинской группы "ВИА Гра" на московской сцене опубликовано в профиле "Русского радио". Группа "ВИА Гра" в обновленном составе развлекла зрителей своей композицией "Я полюбила монстра".

Видео: (instagram.com/russkoe_radio)

Вера Брежнева спела для российских зрителей песню "Любите друг друга".

Видео: (instagram.com/russkoe_radio)

Ани Лорак, которая активно дает концерты в РФ, исполнила перед российской публикой новую песню "Сон".

Видео: (instagram.com/lorak__events)

Мероприятие было организовано "Русским радио". Стоимость билетов на концерт с участием украинских артистов отталкивалась от 3 000 рублей и доходила до 10 000 рублей за VIP-места.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась очередной наградой в РФ.

Ранее мы писали, что украинские артисты массово едут в Россию.

Видео: (video.rbc.ua)