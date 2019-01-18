"Щаслива і закохана": Собчак у флешмобі #10yearschallenge

Колаж: РБК-Україна

Собчак активний користувачів соцмереж, і вона також не пройшла повз новий флешмоб

Телеведуча й політик Ксенія Собчак взяла участь у популярному в соцмережах флешмобі #10yearchallenge, в якому люди показують свою фотографію 10-річної давності. Свій знімок, на якому Собчак 27 років, вона продемонструвала на сторінці в Instagram.

"У 27 я була щаслива і закохана. І навіть на роботі це було видно", - підписалася під своїм фото Собчак.

Скріншот з Instagram

Користувачі мережі активно прокоментували її пост. Деяким стало цікаво, в кого була закохана Собчак 10 років тому.

Скріншот з Instagram

"Щаслива і закохана була в того олігарха, якого потім у тебе відбила Настя Очкова? А ти її за це назвала Пилососом. Пам'ятаємо", - написав olegolamor.

Скріншот з Instagram

"Це тому Ксюша, що в 27 простіше зробити дівчину щасливою, так і закохатися відповідно, а зараз, ох як треба постаратися, щоб зловити ці моменти щастя. А щоб закохатися розумній і самодостатній жінці потрібно знайти свою людину, а це практично нереально, так як навколо тільки чужі", - зазначила katarinnadanilova.

Скріншот з Instagram

"Жінка, яка щаслива в шлюбі, не буде згадувати феєричні емоції і почуття в минулих відносинах. Тим більше, не зробить це публічно", - прокоментувала bzik.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Ксенія Собчак розкрила причину приїзду в Україну.

Раніше повідомлялося про те, що Собчак висловилася про томосі і Петра Порошенка.

Ми також писали про те, що Собчак помітили в київському барі, де вона виконала пісню групи "Океан Ельзи".