"Счастлива и влюблена": Собчак в флешмобе #10yearschallenge

Коллаж: РБК-Украина

Собчак активный пользователей соцсетей, и она также не прошла мимо нового флешмоба

Телеведущая и политик Ксения Собчак приняла участие в популярном в соцсетях флешмобе #10yearchallenge, в котором люди показывают свою фотографию 10-летней давности. Свой снимок, на котором Собчак 27 лет, она продемонстрировала на странице в Instagram.

"В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно", - подписалась под своим фото Собчак.

Скриншот с Instagram

Пользователи сети активно прокомментировали ее пост. Некоторым стало интересно, в кого была влюблена Собчак 10 лет назад.

Скриншот с Instagram

"Счастлива и влюблена была в того олигарха, которого потом у тебя отбила Настя Очкова? А ты её за это назвала Пылесосом. Помним", - написал olegolamor.

Скриншот с Instagram

"Это потому Ксюша, что в 27 проще сделать девушку счастливой, да и влюбиться соответственно, а сейчас, ох как надо постараться, чтобы поймать эти моменты счастья. А чтобы влюбиться умной и самодостаточной женщине нужно найти своего человека, а это практически нереально, так как вокруг только чужие", - отметила katarinnadanilova.

Скриншот с Instagram

"Женщина, которая счастлива в браке, не будет вспоминать феерические эмоции и чувства в прошлых отношениях. Тем более, не сделает это публично", - прокомментировала bzik.

Скриншот с Instagram

Напомним, что Ксения Собчак раскрыла причину приезда в Украину.

Ранее сообщалось о том, что Собчак высказалась о томосе и Петре Порошенко.

Мы также писали о том, что Собчак заметили в киевском баре, где она исполнила песню группы "Океан Ельзи".