Сергій Токарєв: за півроку додаток Doublicat завантажили понад 5 млн разів

Інвестор компанії RefaceAI про феномен додатку

Топ чартів AppStore і більше 5 млн скачувань за півроку – Сергій Токарєв розповів про успіхи додатки Doublicat

Додаток Doublicat по заміні осіб на GIF-зображень від українських розробників RefaceAI набирає популярність по всьому світу. Інвестор компанії Сергій Токарєв розповів, що в липні додаток подолало позначку в 5 мільйонів скачувань і очолило вершини чартів AppStore і GooglePlay в декількох країнах.

Стати відомим спортсменом, артистом, кіногероєм або президентом США

У додатку Doublicat користувачі можуть обирати серед тисяч GIF-зображень, структурованих по категоріям, таким як фільми, емоції, реакції, дії та іншим параметрам. На цих гіфці замість наявних на них осіб героїв можна вставити своє селфі або будь-яка інша особа, таким чином зробивши одну людину співаком з музичного кліпу, супергероєм, відомим політиком або ким завгодно ще. Базова версія програми безкоштовно, однак існує і преміум-варіант. В ньому можна завантажувати власні фотографії й гіфки, а також прибирати вотермарку з готових GIF-зображень.

Стрімке зростання

За словами Сергія Токарєва, сходження Doublicat в топ було стрімким з моменту запуску. За два перших місяці після офіційного релізу 13 січня 2020 року, його завантажили понад 750 тисяч користувачів. Ще через місяць, у травні ця цифра перевалила за мільйон. Далі прогрес прискорився, і ще за два неповних місяці додаток завантажили ще 4 мільйони користувачів.

На початку липня Сергій Токарєв оголосив, що в Україні додаток обігнав таких лідерів із завантаженням як "ПриватБанк" та TikTok. Останнє додаток Doublicat обігнав не тільки в Україні, але і в Таїланді і на Філіппінах.

6 липня додаток увірвалося в топ чартів AppStore в Європі. Серед інших, воно виявилося в десятці найбільш скачуваних програм в категорії "розваги" в Італії. На 28 липня Doublicat займає 17 місце по популярності в розділі Entertainment чарту AppStore і 13 місце в цьому ж розділі GooglePlay у Сполучених Штатах. Додаток користується високою популярністю в Малайзії, Брунею, Казахстані і Киргизстані.

RefaceAI такий успіх пояснюють кількома чинниками.

По-перше, це унікальність. На відміну від більшості компаній, які працюють з технологією CGI (computer-generated imagery) або 3D-моделюванням, в RefaceAI для заміни осіб використовують виключно штучний інтелект. Відповідна технологія, заснована на принципі машинного самонавчання – GAN (Generative Adversarial Nets), була розроблена всередині компанії.

Звідси випливає друга перевага – якість. Завдяки тому, що програма використовує новітні технології програмного самонавчання, замість того, щоб просто "натягувати" одне зображення на інше, як маску, GIF-ки виходять максимально реалістичними.

І, по-третє, серйозний поштовх до збільшення популярності програми роблять зірки шоубізнесу. Відома в Україні блогер, автор і співачка Jerry Heil випустила кліп на пісню "Блогер", в якому використовувала технологію RefaceAI. За перші кілька годин після релізу кліп подивилися більше 30 тис. чоловік.

Додатком скористалася і ще одна українська співачка Ольга Полякова. Вона "приміряла" своє обличчя до відео іншої виконавиці – Тіни Кароль та опублікувала підсумки експерименту в Instagram.

Таким чином трохи понад рік тому популярність отримало інше додаток RefaceAI – Reflect, яке змінює обличчя на фотографіях. В 2019-му це додаток зацікавило Ілона Маска.

"Він використовував Reflect, щоб помінятися особами з Дуейном Джонсоном. Отриманий результат Маск виклав у своєму Твіттері. Після цього, – розповідає Сергій Токарєв, – кількість скачувань різко пішло вгору. Крім того, пост Маска запустив ланцюгову реакцію публікацій у ЗМІ по всьому світу, що сприяло ще більшій популяризації Doublicat".

Yeah, I lift a little ... pic.twitter.com/UAJdv8qSw1 — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2019

Історія створення

Компанія RefaceAI утворилася у 2011 році. Першою назвою команди розробників було NeoCortext. Тоді програмісти працювали над удосконаленням існуючих методів машинного навчання. З набуттям досвіду розробники перейшли на якісно новий рівень і зайнялися створенням власного алгоритму по заміні облич на фотографіях і відео, заснованого на штучному інтелекті. Результатом роботи стала технологія RefaceAI, яка пізніше дала нове ім'я компанії.

"Шлях компанії до заміни осіб на GIF-картинках був довгий, непростий і складався з декількох етапів. Самим головним і тривалим з них була розробка технології RefaceAI. Саме це поклало початок самобутності стартапу. На це пішло більш як три роки. Потім команда зайнялася створенням програми Reflect по заміні осіб на фотографіях. Цей процес тривав близько півроку. Додаток було випущено торік, після цього весь наступний рік ми вдосконалювали технологію, щоб обличчя можна було міняти не тільки на фото, але і на відео. Робота увінчалася створенням Doublicat, яке працює з GIF-анімацією", – розповів Сергій Токарєв.

Порівняння з аналогами

В Appstore у Doublicat досить великий рейтинг – 4.9 із 5 балів. Серед його головних переваг – висока реалістичність, швидкість створення зображень, зручність і доступність інтерфейсу, а також відсутність необхідності реєстрації. Для порівняння, на генеруються додатком Morphine особи перестають бути "людськими" і стають повністю комп'ютерною графікою, після чого в них важко впізнати людину. Ще одне схоже популярний додаток – Faces і зовсім не намагається створити реалістичне зображення. Ваше обличчя, грубо обрізане і вбудоване в GIF-ки, залишається у 2D форматі. Додаток Gif you працює трохи акуратніше і має більш структуровану базу зображень, однак завантажене в них особа також залишається статичним. Якщо ж герой гіфки відкриває рот, на зміненій картинці між губ з'являються чорні прямокутники, що виглядає неякісно. І якщо порівнювати всі ці параметри, популярність Doublicat перестає бути дивовижною.

Досконалості немає межі

У RefaceAI не збираються зупинятися на досягнутому. Сергій Токарєв розповідає, що в найближчому майбутньому компанія планує освоїти нову технологію – заміну осіб на відео, а також розробити програмне забезпечення, яке зможе відрізняти справжні відео від фейків, які були створені за допомогою технологій по заміні осіб.