Сергей Токарев: за полгода приложение Doublicat скачали больше 5 млн раз

Инвестор компании RefaceAI о феномене приложения

Топ чартов AppStore и больше 5 млн скачиваний за полгода ­– Сергей Токарев рассказал об успехах приложения Doublicat

Приложение Doublicat по замене лиц на GIF-изображениях от украинских разработчиков RefaceAI набирает популярность по всему миру. Инвестор компании Сергей Токарев рассказал, что в июле приложение преодолело отметку в 5 миллионов скачиваний и возглавило ТОПы чартов AppStore и GooglePlay в нескольких странах.

Стать известным спортсменом, артистом, киногероем или президентом США

В приложении Doublicat пользователи могут выбирать среди тысяч GIF-картинок, структурированных по категориям, таким как фильмы, эмоции, реакции, действия и другим параметрам. На этих гифках вместо имеющихся на них лиц героев можно вставить своё селфи или любое другое лицо, таким образом сделав любого человека певцом из музыкального клипа, супергероем, известным политиком или кем угодно ещё. Базовая версия приложения бесплатная, однако существует и премиум-вариант. В нем можно загружать собственные фотографии и гифки, а также убирать вотермарку из готовых GIF-изображений.

Стремительный рост

По словам Сергея Токарева, восхождение Doublicat в топ было стремительным с момента запуска. За два первых месяца после официального релиза 13 января 2020 года, его скачали больше 750 тысяч пользователей. Ещё спустя месяц, в мае, эта цифра перевалила за миллион. Далее прогресс ускорился, и за ещё два неполных месяца приложение скачали ещё 4 миллиона пользователей.

В начале июля Сергей Токарев объявил, что в Украине приложение обогнало таких лидеров по скачиваниям как "ПриватБанк" и TikTok. Последнее приложение Doublicat обогнал не только в Украине, но и в Таиланде и Филиппинах.

6 июля приложение ворвалось в топ чартов AppStore в Европе. Среди прочих, оно оказалось в десятке самых скачиваемых приложений в категории "развлечения" в Италии. На 28 июля Doublicat занимает 17 место по популярности в разделе Entertainment чарта AppStore и 13 место в этом же разделе GooglePlay в Соединенных Штатах. Высокой популярностью приложение пользуется в Малайзии, Брунее, Казахстане и Кыргызстане.

В RefaceAI такой успех объясняют несколькими факторами.

Во-первых, это уникальность. В отличие от большинства компаний, которые работают с технологией CGI (computer-generated imagery) или 3D-моделированием, в RefaceAI для замены лиц используют исключительно искусственный интеллект. Соответствующая технология, основанная на принципе машинного самообучения – GAN (Generative Adversarial Nets), была разработана внутри компании.

Отсюда выплывает второе преимущество – качество. Благодаря тому, что приложение использует новейшие технологии программного самообучения, вместо того, чтобы просто "натягивать" одно изображение на другое, как маску, GIF-ки получаются максимально реалистичными.

И, в-третьих, серьёзный толчок к увеличению популярности приложения делают звезды шоубизнеса. Известная в Украине блогер, автор и певица Jerry Heil выпустила клип на песню "Блогер", в котором использовала технологию RefaceAI. За первые несколько часов после релиза клип посмотрели больше 30 тыс. человек.

Приложением воспользовалась и еще одна украинская певица – Ольга Полякова. Она "примерила" свое лицо к видео другой исполнительницы – Тины Кароль и опубликовала итоги эксперимента в Instagram.

Подобным образом чуть больше года назад популярность получило другое приложение RefaceAI – Reflect, которое меняет лица на фотографиях. В 2019-ом это приложение заинтересовало Илона Маска.

"Он использовал Reflect, чтобы поменяться лицами с Дуэйном Джонсоном. Полученный результат Маск выложил в своём Твиттере. После этого, – рассказывает Сергей Токарев, – количество скачиваний резко пошло вверх. Кроме того, пост Маска запустил цепную реакцию публикаций в СМИ по всему миру, что способствовало ещё большей популяризации Doublicat".

Yeah, I lift a little … pic.twitter.com/UAJdv8qSw1 — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2019

История создания

Компания RefaceAI образовалась в 2011 году. Первым названием команды разработчиков было NeoCortext. Тогда программисты работали над усовершенствованием существующих методов машинного обучения. С приобретением опыта разработчики перешли на качественно новый уровень и занялись созданием собственного алгоритма по замене лиц на фотографиях и видео, основанного на искусственном интеллекте. Результатом работы стала технология RefaceAI, которая позже дала новое имя компании.

"Путь компании к замене лиц на GIF-картинках был долгий, непростой и состоял из нескольких этапов. Самым главным и длительным из них была разработка технологии RefaceAI. Именно это положило начало самобытности стартапа. На это ушло больше трёх лет. Затем команда занялась созданием приложения Reflect по замене лиц на фотографиях. Этот процесс длился около полугода. Приложение было выпущено в прошлом году, после этого весь следующий год мы совершенствовали технологию, чтобы лица можно было менять не только на фото, но и на видео. Работа увенчалась созданием Doublicat, которое работает с GIF-анимацией", – рассказал Сергей Токарев.

Сравнение с аналогами

В Appstore у Doublicat достаточно большой рейтинг – 4.9 из 5 баллов. Среди его главных преимуществ – высокая реалистичность, скорость создания изображений, удобность и доступность интерфейса, а также отсутствие необходимости регистрации. Для сравнения, на генерируемых приложением Morphine лица перестают быть "человеческими" и становятся полностью компьютерной графикой, после чего в них трудно узнать человека. Ещё одно похожее популярное приложение – Faces и вовсе не пытается создать реалистичное изображение. Ваше лицо, грубо обрезанное и встроенное в GIF-ки, остаётся в 2D формате. Приложение Gif you работает немного аккуратнее и имеет более структурированную базу изображений, однако загруженное в них лицо также остаётся статичным. Если же герой гифки открывает рот, на изменённой картинке между губ появляются чёрные прямоугольники, что выглядит некачественно. И если сравнивать все эти параметры, популярность Doublicat перестает быть удивительной.

Совершенству нет предела

В RefaceAI не собираются останавливаться на достигнутом. Сергей Токарев рассказывает, что в ближайшем будущем компания планирует освоить новую технологию – замену лиц на видео, а также разработать программное обеспечение, которое сможет отличать подлинные видео от фейков, которые были созданных при помощи технологий по замене лиц.