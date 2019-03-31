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Де штани? Лобода у відвертому вбранні розлютила мережу

STYLERПерсони    31.03.2019 - 13:59
Де штани? Лобода у відвертому вбранні розлютила мережу
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода нарвалася на критику користувачів

Світлана Лобода, яка поскаржилася у "Вечірньому Урганті" на бідне життя в Росії, обурила шанувальників своїм неоднозначним нарядом. Користувачі порахували його занадто відвертим. Відповідне відео співачка опублікувала у соцмережі Instagram.

Лобода постала перед глядачами у коротких шкіряних шортах, блискучому жакеті і прозорою водолазці. Вона доповнила свій образ босоніжками в тон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Виконавиця Світлана Лобода була розкритикована фанатами за відвертий наряд, а також за гордовиту та відразливу поведінку:

"Переграє! Кривляється багато!" - написав один користувач.

"Неприємна жінка", - додав другий.

"Скоро у всіх буде перенасичення. Стало багато Свєти, а доступне приїдається", - підтримав третій.

"Зовсім захворіла на зіркову хворобу", - висловився четвертий.

"Вульгарна", - підкреслив п'ятий.

"Навіщо так спотворювати себе пластикою?" - обурився шостий.

Нагадаємо, що не так давно Лобода сильно підвищила свої гонорари. Якщо ще місяць тому виступ опальної артистки коштувало приблизно 75 тис. євро, то зараз "виклик" співачки стане бажаючим аж в 100 тис. євро.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як Світлана Лобода відноситься до виборів президента України.

А також про те, що колега Лободи по цеху Таїсія Повалій має намір голосувати на виборах президента України. Більш того, вона вже обрала для себе самого кращого кандидата.

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