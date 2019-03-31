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Где штаны? Лобода в откровенном наряде разозлила сеть

STYLERПерсоны    31.03.2019 - 13:59
Где штаны? Лобода в откровенном наряде разозлила сеть
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода нарвалась на критику пользователей

Светлана Лобода, которая пожаловалась в "Вечернем Урганте" на бедную жизнь в России, возмутила поклонников своим неоднозначным нарядом. Пользователи посчитали его слишком откровенным. Соответствующее видео исполнительница опубликовала в соцсети Instagram.

Лобода предстала перед зрителями в коротких кожаных шортах, блестящем жакете и прозрачной водолазке. Свой образ она дополнила босоножками в тон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Исполнительница Светлана Лобода была раскритикована фанатами за откровенный наряд, а также за надменное и отталкивающее поведение:

"Переигрывает! Кривляется много!" - написал один пользователь.

"Неприятная женщина", - добавил второй.

"Скоро у всех будет перенасыщение. Стало много Светы, а доступное приедается", - поддержал третий.

"Совсем зазвездилась", - высказался четвертый.

"Вульгарная", - подчеркнул пятый.

"Зачем так уродовать себя пластикой?" - возмутился шестой.

Напомним, что не так давно Светлана Лобода сильно взвинтила свои гонорары. Если еще месяц назад выступление опальной артистки стоило примерно 75 тыс. евро, то сейчас "вызов" певицы встанет желающим аж в 100 тыс. евро.

Напомним, что ранее мы писали, как Светлана Лобода относится к выборам президента Украины.

А также о том, что коллега Лободы по цеху Таисия Повалий намерена голосовать на выборах президента Украины. Более того, она уже выбрала для себя самого лучшего кандидата.

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