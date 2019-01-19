Померла найчарівніша собака в світі

Фото: найкрасивіша собака у світі (instagram.com/buddyboowaggytails)

Смерть друга "розбила" йому серце

У суботу, 19 січня, стало відомо про загибель найпопулярнішоїю і найкрасивішої собаки у світі – померанського шпіца на прізвисько Бу. Про це повідомила господиня пса на його особистій сторінці в Facebook.

Підкреслимо, що собаці було 12 років і вона була справжньою мега-зіркою соціальних мереж – у неї були акаунти, починаючи з 2009 року. Стежити за собакою по кличці Бу, яка більше нагадує плюшеву іграшку почали 16 мільйонів чоловік.

Більш того, в 2011-му Бу навіть "випустив власну книгу під назвою "Бу: Життя наймилішої собаки в світі".

Фото: Бо зі своєю подружкою (instagram.com/buddyboowaggytails)

"З глибоким сумом я хотіла поділитися, Бу помер уві сні рано вранці і залишив нас, щоб приєднатися до свого кращого друга, Бадді. Наша сім'я вбита горем, але ми знаходимо розраду, знаючи, що він більше не відчуває болю або дискомфорту. Ми знаємо, що Бадді був першим, хто привітав його на іншій стороні райдужного моста, і це, ймовірно, самий збуджений з них за довгий час", - йдеться в повідомленні.

Фото: Бу (instagram.com/buddyboowaggytails)

Більш того, жінка поспішила озвучити причину трагедії.

"Я привела Бу додому навесні 2006 року, і так почалася найбільша, найбільш зворушлива дружба всіх часів. Незабаром після смерті Бадді, в Бу з'явилися ознаки проблем із серцем. Ми думаємо, його серце буквально розбилося, коли приятель пішов від нас. Він тримався і дав нам більше року. Але, схоже, це був його час, і я впевнена, що це був найбільш радісний для них момент, коли вони побачили одне одного на небесах", - підкреслюється в повідомленні.

Фото: Бу (instagram.com/buddyboowaggytails)

Нагадаємо, завідувачку лабораторії, яка в Індонезії досліджувала повадки диких тварин, з'їла самка крокодила, яка перебувала у вольєрі розплідника.

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