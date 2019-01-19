Скончалась самая очаровательная собака в мире

Фото: самая красивая собака в мире (instagram.com/buddyboowaggytails)

Смерть друга "разбила" ему сердце

В субботу, 19 января, стало известно о гибели самой популярной и красивой собаки в мире – померанского шпица по кличке Бу. Об этом сообщила хозяйка пса на его личной странице в Facebook.

Подчеркнем, что собаке было 12 лет и она была настоящей мега-звездой социальных сетей – у нее были аккаунты, начиная с 2009 года. Следить за собакой по кличке Бу, которая больше напоминает плюшевую игрушку начали 16 миллионов человек.

Более того, в 2011-м Бу даже "выпустил" собственную книгу под названием "Бу: Жизнь самой милой собаки в мире".

Фото: Бу со своей подружкой (instagram.com/buddyboowaggytails)

"С глубокой печалью я хотела поделиться, что Бу скончался во сне рано утром и оставил нас, чтобы присоединиться к своему лучшему другу, Бадди. Наша семья убита горем, но мы находим утешение, зная, что он больше не испытывает боли или дискомфорта. Мы знаем, что Бадди был первым, кто поприветствовал его на другой стороне радужного моста, и это, вероятно, самый возбужденный из них за долгое время", - говорится в сообщении.

Фото: Бу (instagram.com/buddyboowaggytails)

Более того, женщина также поспешила озвучить причину трагедии.

"Я привела Бу домой весной 2006 года, и так началась величайшая, самая трогательная дружба всех времен. Вскоре после смерти Бадди, у Бу появились признаки проблем с сердцем. Мы думаем, его сердце буквально разбилось, когда Бадди ушел от нас. Он держался и дал нам больше года. Но, похоже, это было его время, и я уверена, что это был самый радостный для них момент, когда они увидели друг друга на небесах", - подчеркивается в сообщении.

Фото: Бу (instagram.com/buddyboowaggytails)

Напомним, заведующую лаборатории, которая в Индонезии исследовала повадки диких животных, съела самка крокодила, которая находилась в вольере питомника.

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