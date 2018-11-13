Помер відомий композитор, автор хіта "Алеся"

Він працював з багатьма відомими виконавцями
У Білорусі на 81-му році життя помер відомий білоруський і радянський композитор Ігор Лученок. Про це повідомив керівник ансамблю "Сябри" Анатолій Ярмоленко на своїй сторінці у Facebook.
Знаменитий композитор, народний артист Білорусі та СРСР Ігор Лученок помер у Мінську 12 листопада. За попередньою інформацією, композитор помер від наслідків інсульту, який він переніс 2 листопада.
"Пішов у світ інший великий композитор, народний артист СРСР, народний артист Білорусі Ігор Михайлович Лученок... Співчуття рідним і близьким", — написав Анатолій Ярмоленко.
Фото: Ігор Лученок (sb.by)
Ігор Михайлович Лученок народився 6 серпня 1938 року. Був композитором широкого профілю – він писав музику в різних жанрах, таких як вільно-симфонічний, камерно-інструментальний, камерно-вокальний і найбільше – в пісенному.
Ігор Лученок написав музику до таких хітів як "Алеся", "Білоруська полька", "Травневий вальс", "Якби каміння могли говорити", "Лист з 45-го", "Пісня про Мінськ". Мотив цієї пісні досі відбивають куранти мінської ратуші.
Ігор Лученок працював з такими виконавцями як Софія Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Едуард Хіль, "Пісняри", "Сябри", "Вєраси" і багатьма іншими.
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Відео: РБК-Україна