Помер відомий композитор, автор хіта "Алеся"

Фото: Швидка допомога (facebook.com/sputnikby)

Він працював з багатьма відомими виконавцями

У Білорусі на 81-му році життя помер відомий білоруський і радянський композитор Ігор Лученок. Про це повідомив керівник ансамблю "Сябри" Анатолій Ярмоленко на своїй сторінці у Facebook.

Знаменитий композитор, народний артист Білорусі та СРСР Ігор Лученок помер у Мінську 12 листопада. За попередньою інформацією, композитор помер від наслідків інсульту, який він переніс 2 листопада.

"Пішов у світ інший великий композитор, народний артист СРСР, народний артист Білорусі Ігор Михайлович Лученок... Співчуття рідним і близьким", — написав Анатолій Ярмоленко.

Фото: Ігор Лученок (sb.by)

Ігор Михайлович Лученок народився 6 серпня 1938 року. Був композитором широкого профілю – він писав музику в різних жанрах, таких як вільно-симфонічний, камерно-інструментальний, камерно-вокальний і найбільше – в пісенному.

Ігор Лученок написав музику до таких хітів як "Алеся", "Білоруська полька", "Травневий вальс", "Якби каміння могли говорити", "Лист з 45-го", "Пісня про Мінськ". Мотив цієї пісні досі відбивають куранти мінської ратуші.

Ігор Лученок працював з такими виконавцями як Софія Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Едуард Хіль, "Пісняри", "Сябри", "Вєраси" і багатьма іншими.

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Відео: РБК-Україна