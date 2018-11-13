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Скончался известный композитор, автор хита "Алеся"

STYLERПерсона    13.11.2018 - 11:07
Скончался известный композитор, автор хита "Алеся"
Фото: Скорая помощь (facebook.com/sputnikby)

Он работал со многими известными исполнителями

В Беларуси на 81-м году жизни скончался известный белорусский и советский композитор Игорь Лученок. Об этом сообщил руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко на своей странице в Facebook.

Знаменитый композитор, народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок умер в Минске 12 ноября. По предварительной информации, композитор скончался от последствий инсульта, который он перенес 2 ноября.

"Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Белоруссии Игорь Михайлович Лученок… Соболезнования родным и близким", — написал Анатолий Ярмоленко.

Скончался известный композитор, автор хита &quot;Алеся&quot;

Фото: Игорь Лученок (sb.by)

Игорь Михайлович Лученок родился 6 августа 1938 года. Был композитором широкого профиля – он писал музыку в разных жанрах, таких как вольно-симфонический, камерно-инструментальный, камерно-вокальный и больше всего – в песенном.

Игорь Лученок написал музыку к таким хитам как "Алеся", "Полька белорусская", "Майский вальс", "Если бы камни могли говорить", "Письмо из 45-го", "Песня о Минске". Мотив из этой песни до сих пор отбивают куранты минской ратуши.

Игорь Лученок работал с такими исполнителями как София Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, "Песняры", "Сябры", "Верасы" и многими другими.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер выдающийся украинский кинооператор.

А также рассказывали о том, что в Киеве скончалась известная украинская артистка Юлия Волчкова. Ей было всего 44 года.

Видео: РБК-Украина

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