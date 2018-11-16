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Помер один з найбільш успішних сценаристів Голлівуду

STYLERПерсона    16.11.2018 - 22:49
Помер один з найбільш успішних сценаристів Голлівуду
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Письменник став володарем двох премій "Оскар" за сценарій до культовим кінокартин

У п'ятницю, 16 листопада, в Нью-Йорку умер легендарний сценарист і письменник Вільям Голдман. Він помер у віці 87 років, передає New York Times.

Голдман отримав дві премії "Оскар" за сценарій до культових фільмів "Бутч Кессіді і Санденс Кід" (1969 р.) і "Вся президентська рать" (1976 р.).

Помер один з найбільш успішних сценаристів Голлівуду

Фото: Вільям Голдман (Joe Kohen/WireImage)

Причиною став рак товстої кишки і пневмонія.

За свою довгу кар'єру, яка почалася в 1960-х роках і тривала у XXI столітті, Вільям Голдман також написав сценарії до таких популярних фільмів, як "Мізері", "Міст занадто далеко", "Степфордські дружини" і "Чаплін". Він був плідним письменником, і кілька його романів були екранізовані. Серед них — "Марафонець" та "Принцеса-наречена".

Нагадаємо, що помер актор серіалів "Далекобійники" і "Марш Турецького".

Раніше ми писали, що в Києві померла відома українська артистка.

Відео: (video.rbc.ua)

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