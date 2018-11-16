Скончался один из самых успешных сценаристов Голливуда

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Писатель стал обладателем двух премий "Оскар" за сценарии к культовым кинокартинам

В пятницу, 16 ноября, в Нью-Йорке умер легендарный сценарист и писатель Уильям Голдман. Он скончался в возрасте 87 лет, передает New York Times.

Голдман получил две премии "Оскар" за сценарии к культовым фильмам "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" (1969 г.) и "Вся президентская рать" (1976 г.).

Фото: Уильям Голдман (Joe Kohen/WireImage)

Причиной стал рак толстой кишки и пневмония.

За свою долгую карьеру, которая началась в 1960-х годах и продолжалась в XXI веке, Уильям Голдман также написал сценарии к популярным фильмам, как "Мизери", "Мост слишком далеко", "Степфордские жены" и "Чаплин". Он был плодовитым писателем, и несколько его романов были экранизированы. Среди них — "Марафонец" и "Принцесса-невеста".

Напомним, что умер актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".

Ранее мы писали, что в Киеве скончалась известная украинская артистка.

Видео: (video.rbc.ua)