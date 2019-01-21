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Помер продюсер блокбастерів про Рембо, Суддю Дредда і Термінатора

STYLERПерсона    21.01.2019 - 11:53
Помер продюсер блокбастерів про Рембо, Суддю Дредда і Термінатора
Фото: колаж РБК-Україна

В Угорщині метр був урядовим комісаром

У столиці Угорщини Будапешті помер відомий голлівудський кінопродюсер Ендрю Джордж Вайна. Йому було 74 роки, пише Hungary Today.

Вайна помер 20 січня у своєму будинку після тривалої хвороби.

Найвідомішими картинами, з якими працював Ендрю Вайна, були блокбастери "Рембо" (фільми 1982, 1985, 1988 років), "Термінатор-3" і "Термінатор: Та прийде рятівник" (2003, 2009 роки), "Згадати все" (1990 рік), "Суддя Дредд" (1995 рік) і "Тринадцятий воїн" (1999 рік).

Ендрю разом із родиною емігрував до Штатів у 1956 році, коли йому було 12 років. Першою його професією стала професія перукаря. Через деякий час самостійно емігрував до Канади, але пізніше повернувся до батьків у Лос-Анджелес.

Помер продюсер блокбастерів про Рембо, Суддю Дредда і Термінатора

Фото: Ендрю Джордж Вайна (flickr.com europapont)

Навчався в Каліфорнійському університеті. Потім працював на факультеті кінематографії в університеті.

Компанія Carolco Pictures, створена Вайной разом з Маріо Кассар, збанкрутувала після провалу в прокаті фільмів "Шоугелз" і "Острів головорізів".

В Угорщині Вайна займався розвитком вітчизняної кіноіндустрії (був урядовим комісаром) - він створив Угорський національний кінофонд, який підтримав безліч угорських фільмів, відзначених міжнародних нагород

У 1989 році Ендрю заснував Інтерком, найбільший кіно- і DVD-дистриб'ютор Угорщини і зайняв пост гендиректора компанії.

Помер продюсер блокбастерів про Рембо, Суддю Дредда і Термінатора

Фото: Ендрю Джордж Вайна (wikipedia.org)

У 2015 році Вайна купив в Угорщині популярний канал TV2. Також він володів двома казино в цій країні.

Як повідомлялося раніше, 5 грудня 2018 року у віці 80 років помер відомий новозеландський продюсер, сценарист і кінорежисер Джеффрі Пітер Мерфі, який разом з режисером Пітером Джексоном був одним з творців знаменитої екранізації культового роману Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець".

Також ми писали про те, що 2 грудня 2018 року стало відомо про загибелі легендарного американського актора Кена Беррі.

Нагадаємо, в листопаді помер відомий британський кінорежисер, оператор і сценарист Ніколас Роуг. найвідомішими його роботами були "Пригоди молодого Індіани Джонса", також він став кінооператором "Доктора Живаго".

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