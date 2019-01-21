Скончался продюсер блокбастеров про Рэмбо, Судью Дредда и Терминатора

Фото: коллаж РБК-Украина

В Венгрии метр был правительственным комиссаром

В столице Венгрии Будапеште скончался известный голливудский кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна. Ему было 74 года, пишет Hungary Today.

Вайна умер 20 января в своем доме после продолжительной болезни.

Самыми известными картинами, с которыми работал Эндрю Вайна, были блокбастеры "Рэмбо" (фильмы 1982, 1985, 1988 годов), "Терминатор-3" и "Терминатор: Да придет спаситель" (2003, 2009 годы), "Вспомнить все" (1990 год), "Судья Дредд" (1995 год) и "Тринадцатый воин" (1999 год).

Эндрю вместе с семьей эмигрировал в Штаты в 1956 году, когда ему было 12 лет. Первой его профессией стала профессия парикмахера. Через некоторое время самостоятельно эмигрировал в Канаду, но позже вернулся к родителям в Лос-Анджелес.

Фото: Эндрю Джордж Вайна (flickr.com europapont)

Учился в Калифорнийском университете. Затем работал на факультете кинематографии в университете.

Компания Carolco Pictures, созданная Вайной вместе с Марио Кассаром, обанкротилась после провала в прокате фильмов "Шоугелз" и "Остров головорезов".

В Венгрии Вайна занимался развитием отечественной киноиндустрии (был правительственным комиссаром) - он создал Венгерский национальный кинофонд, который поддержал множество венгерских фильмов, удостоенных международных наград

В 1989 году Эндрю основал Интерком, крупнейший кино- и DVD-дистрибьютор Венгрии и занял пост гендиректора компании.

Фото: Эндрю Джордж Вайна (wikipedia.org)

В 2015 году Вайна купил в Венгрии популярный канал TV2. Также он владел двумя казино в этой стране.

Как сообщалось ранее, 5 декабря 2018 года в возрасте 80 лет скончался известный новозеландский продюсер, сценарист и кинорежиссер Джеффри Питер Мерфи, который вместе с режиссером Питером Джексоном был одним из создателей знаменитой экранизации культового романа Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

Также мы писали о том, что 2 декабря 2018 года стало известно о гибели легендарного американского актера Кена Берри.

Напомним, в ноябре скончался известный британский кинорежиссер, оператор и сценарист Николас Роуг. Самыми известными его работами были "Приключения молодого Индианы Джонса", также он стал кинооператором "Доктора Живаго".