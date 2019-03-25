Ні слова про вибори: Вакарчук звернувся до українців з важливим закликом

Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи" звернувся до українців з проханням підтримати моряків, які опинилися в полоні РФ після акту агресії в Керченській протоці. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Святослав Вакарчук нагадав, що сьогодні рівно чотири місяці, як відбувся акт агресії в Керченській протоці і українські моряки вже чотири місяці перебувають у полоні РФ. Він закликав пам'ятати про них, так як вони є прикладом сили духу, честі і вірності своїй країні, і розповів українцям, яким чином їх можна підтримати.

"Пам'ятаємо про них кожен день! І підтримати їх зараз можна, написавши листа, як раніше, від руки, а головне – від серця, душі", - написав Вакарчук і нагадав важливі правила листів в РФ.

"Пам'ятаємо, куди пишемо, і що кожен лист проходить цензуру в СІЗО. Кожен лист відкривається, вичитується і, якщо щось в ньому викликає підозру, його просто не передають адресатові.

1. Пишемо виключно російською мовою, інакше лист не буде пропущено цензором.

2. Не пишемо про саму справу (процес), не викладаємо свої припущення і "аналітику".

3. Ні слова про політику та політичні рішення, вибори тощо.

4. Не пишемо про те, хто ***ло, чий Крим тощо.

5. Не малюємо нашу національну символіку: тризуб, прапор.

6. Пишемо слова підтримки, як ми очікуємо, молимося і пишаємося", - зазначив Святослав Вакарчук.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Він нагадав імена всіх полонених моряків та адресу, на яку потрібно надсилати листи з підтримкою.

"Росія, 111020, м. Москва, Лефортовський вал, д. 5, ФКУ СІЗО-2 УФСІН Росії по м. Москві, ПІБ одержувача. У списку дані хлопців у родовому відмінку, так і пишемо, обов'язково з по батькові та датою народження!

Мокряку Роману Миколайовичу (1986)

Безъязычному Юрію Юрійовичу (1990)

Гриценко Денису Володимировичу (1984)

Артеменко Андрію Анатолійовичу (1994)

Головашу Богдану Олеговичу (1996)

Эйдеру Андрію Дмитровичу (1999)

Сороці Василю Вікторовичу (1991)

Небилиці Богдану Павловичу (1994)

Попову Сергію Миколайовичу (1991)

Зінченко В'ячеславу Анатолійовичу (1998)

Оприско Андрію Андрійовичу (1971)

Цибизову Сергію Андрійовичу (1997)

Костишину Владиславу Анатолійовичу (1994)

Драчу Андрію Леонідовичу (1994)

Мельничуку Олегу Михайловичу (1995)

Семидоцькому Євгену Віталійовичу (1998)

Власюку Михайлу Борисовичу (1984)

Беспальченко Віктору Анатолійовичу (1987)

Терещенко Володимиру Анатолійовичу (1994)

Лісовому Володимиру Володимировичу (1984)

Шевченка Андрію Анатолійовичу (1991)

Варимезу Володимиру Костянтиновичу (1992)

Чулибе Сергію Романовичу (1989)

Будзило Юрію Олександровичу (1973)", - пояснив український музикант

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вакарчук зробив відверте зізнання.

А також повідомляли про те, що Вакарчук розповів, за кого голосуватиме на виборах.