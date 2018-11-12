"Служу українському народу": героя битви за Савур-Могилу привітали із 46-річчям

Президент України Петро Порошенко і генерал-майора ЗСУ Ігор Гордійчук (фото: прес-служба АПУ)

У 2014 році полковник очолював загін спецназу і одним з перших взяв стратегічну висоту Савур-Могилу

Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку в Києві привітав з днем народження генерал-майора Збройних Сил України, начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Героя України Ігоря Володимировича Гордійчука. Про це в понеділок, 12 листопада, передали в прес-службі глави держави.

Військовому виповнилося 46 років.

Президент назвав Гордійчука "справжнім символом нової України".

Глава держави також запропонував присутнім на засіданні привітати Героя з іменинами, і зал стоячи вітав військового оплесками.

Президент потиснув офіцерові руку та висловив найкращі побажання у день народження.

"Служу українському народу", - відповів Гордійчук.

Фото: прес-служба АПУ

Полковник Ігор Гордійчук брав безпосередню участь у багатьох операціях під час антитерористичної операції на Донбасі. У 2014 році полковник очолював загін спецназу і при виконанні завдань в тилу противника одним з перших взяв стратегічну висоту Савур-Могилу в Донецькій області.

12 серпня 2014 року розвідники Гордійчука з групи спецпризначення "Крим" прорвалися на Савур-могилу, взяли контроль над спостережним пунктом на її вершині і почали коригування артилерійського вогню.

По українським військовим била російська артилерія та загони найманців террорстической угруповання "ДНР" з бронетехнікою. Штурми висоти відбувалися майже щодня.

Гордійчук останнім пішов з висоти і рейдовими діями по тилах бойовиків вивів особовий склад з-під вогню. У боях він був важко поранений в ході стримування атак терористів, і після два місяці перебував у лікарні.

Нагадаємо, що герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук раніше розповів, як бійцям АТО адаптуватися до мирного життя.

Раніше ми писали про те, що в мережі розповіли історію українського бійця Сергія Бистрова, який брав участь у запеклих боях за Савур-Могилу в Донецькій області.

Також ми повідомляли про те, що український військовослужбовець Олексій Кириченко, якого півроку тому звільнили з полону бойовиків розповів шокуючі подробиці свого ув'язнення.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна