"Служу украинскому народу": героя битвы за Саур-Могилу поздравили с 46-летием

Президент Украины Петр Порошенко и генерал-майора ВСУ Игорь Гордийчук (фото: пресс-служба АПУ)

В 2014 году полковник возглавлял отряд спецназа и одним из первых взял стратегическую высоту Саур-Могилу

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития в Киеве поздравил с днем рождения генерал-майора Вооруженных Сил Украины, начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Героя Украины Игоря Владимировича Гордийчука. Об этом в понедельник, 12 ноября, передали в пресс-службе главы государства.

Военному исполнилось 46 лет.

Президент назвал Гордийчука "настоящим символом новой Украины".

Глава государства также предложил присутствующим на заседании поздравить Героя с именинами, и зал стоя приветствовал военного аплодисментами.

Президент пожал офицеру руку и выразил наилучшие пожелания в день рождения.

"Служу украинскому народу", - ответил Гордейчук.

Фото: пресс-служба АПУ

Полковник Игорь Гордейчук принимал непосредственное участие во многих операциях во время антитеррористической операции на Донбассе. В 2014 году полковник возглавлял отряд спецназа и при выполнении задач в тылу противника одним из первых взял стратегическую высоту Саур-Могилу в Донецкой области.

12 августа 2014 года разведчики Гордийчука из группы спецназначения "Крым" прорвались на Саур-могилу, взяли контроль над наблюдательным пунктом на ее вершине и начали корректировку артиллерийского огня.

По украинскому отряду била российская артиллерия и отряды наемников террорстической группировки "ДНР" с бронетехникой. Штурмы высоты происходили почти ежедневно.

Гордийчук последним ушел с высоты и рейдовыми действиями по тылам боевиков вывел личный состав из-под огня. В боях он был тяжело ранен в ходе сдерживания атак террористов, и после два месяца находился в больнице.

Напомним, что герой Украины, генерал-майор Игорь Гордийчук ранее рассказал, как бойцам АТО адаптироваться к мирной жизни.

Ранее мы писали о том, что в сети рассказали историю украинского бойца Сергея Быстрова, который принимал участие в ожесточенных боях за Саур-Могилу в Донецкой области.

Также мы сообщали о том, что украинский военнослужащий Алексей Кириченко, которого полгода назад освободили из плена боевиков рассказал шокирующие подробности своего заключения.

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Видео: РБК-Украина