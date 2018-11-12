ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Служу украинскому народу": героя битвы за Саур-Могилу поздравили с 46-летием

STYLERПерсона    12.11.2018 - 19:28
"Служу украинскому народу": героя битвы за Саур-Могилу поздравили с 46-летием
Президент Украины Петр Порошенко и генерал-майора ВСУ Игорь Гордийчук (фото: пресс-служба АПУ)

В 2014 году полковник возглавлял отряд спецназа и одним из первых взял стратегическую высоту Саур-Могилу

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития в Киеве поздравил с днем рождения генерал-майора Вооруженных Сил Украины, начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Героя Украины Игоря Владимировича Гордийчука. Об этом в понедельник, 12 ноября, передали в пресс-службе главы государства.

Военному исполнилось 46 лет.

Президент назвал Гордийчука "настоящим символом новой Украины".

Глава государства также предложил присутствующим на заседании поздравить Героя с именинами, и зал стоя приветствовал военного аплодисментами.

Президент пожал офицеру руку и выразил наилучшие пожелания в день рождения.

"Служу украинскому народу", - ответил Гордейчук.

 

Фото: пресс-служба АПУ

Полковник Игорь Гордейчук принимал непосредственное участие во многих операциях во время антитеррористической операции на Донбассе. В 2014 году полковник возглавлял отряд спецназа и при выполнении задач в тылу противника одним из первых взял стратегическую высоту Саур-Могилу в Донецкой области.

12 августа 2014 года разведчики Гордийчука из группы спецназначения "Крым" прорвались на Саур-могилу, взяли контроль над наблюдательным пунктом на ее вершине и начали корректировку артиллерийского огня.

По украинскому отряду била российская артиллерия и отряды наемников террорстической группировки "ДНР" с бронетехникой. Штурмы высоты происходили почти ежедневно.

Гордийчук последним ушел с высоты и рейдовыми действиями по тылам боевиков вывел личный состав из-под огня. В боях он был тяжело ранен в ходе сдерживания атак террористов, и после два месяца находился в больнице.

Напомним, что герой Украины, генерал-майор Игорь Гордийчук ранее рассказал, как бойцам АТО адаптироваться к мирной жизни

Ранее мы писали о том, что в сети рассказали историю украинского бойца Сергея Быстрова, который принимал участие в ожесточенных боях за Саур-Могилу в Донецкой области. 

Также мы сообщали о том, что украинский военнослужащий Алексей Кириченко, которого полгода назад освободили из плена боевиков рассказал шокирующие подробности своего заключения

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Порошенко ПетрГерой УкраиныНовости АТО
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь