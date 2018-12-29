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"У нас демократія": голова держпідприємства опублікував проросійське відео

STYLERПерсона    29.12.2018 - 16:31
"У нас демократія": голова держпідприємства опублікував проросійське відео
Колаж РБК-Україна

У мережі шоковані скандальною заявою голови Волинської дирекції Укрпошти

В соціальній мережі розгорівся скандал через публікацію керівника Волинської дирекції Укрпошти Івана Шевчука. Голова державного підприємства опублікував на своїй сторінці відео відомого блогера Анатолія Шарія, яке користувачі порахували антиукраїнським. На скандал звернув увагу відомий український блогер Роман Сініцин у своєму Facebook.

Він описав ситуацію так: керівник Волинської дирекції "Укрпошти" опублікував відео Анатолія Шарія, на що користувачі негативно відреагували, аргументувавши свою позицію тим, що цей блогер пропагує антиукраїнські цінності. У мережі відзначили, що підтримка його позиції не є нормою для керівника державного підприємства.

&quot;У нас демократія&quot;: голова держпідприємства опублікував проросійське відео

Скріншот: (facebook.com/romabra)

"Керівник Волинської дирекції "Укрпошти" каже, що не бачить в цьому нічого поганого, у нього такі погляди, у нас демократія і це він у вільний від роботи час, і взагалі він не політик і це конкретне відео Шарія хороше, мовляв, візьми та й подивися, а також навчися поважати думку інших", — зазначає Синіцин.

&quot;У нас демократія&quot;: голова держпідприємства опублікував проросійське відео

Скріншот: (facebook.com/romabra)

Блогер також прокоментував реакцію Ігоря Смелянського, керівника "Укрпошти".

"Він теж приходить, каже, прекрасно знає, хто такий Шарій, але у них працюють люди з "полярними поглядами" і він не має права вказувати, що кому публікувати. Ну і взагалі керівник Волинської дирекції Укрпошта - патріот України, а сам Смелянській теж подивиться відео щоб зрозуміти, що там", — зазначив Синіцин.

&quot;У нас демократія&quot;: голова держпідприємства опублікував проросійське відео

Скріншот: (facebook.com/romabra)

Все це Синіцин називає інформаційною війною.

&quot;У нас демократія&quot;: голова держпідприємства опублікував проросійське відео

Скріншот поста облікового запису facebook.com/romabra

У коментарях також розповіли про аналогічні випадки публікації антиукраїнського контенту, зокрема, відео Анатолія Шарія.

&quot;У нас демократія&quot;: голова держпідприємства опублікував проросійське відео

&quot;У нас демократія&quot;: голова держпідприємства опублікував проросійське відео

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/romabra

Нагадаємо, що у Києві затримали помічницю проросійського блогера Анатолія Шарія.

Раніше ми писали, що Росія зажадала покарати Україну за вбивство живого Шарія.

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