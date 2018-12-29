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"У нас демократия": глава госпредприятия опубликовал пророссийское видео

STYLERПерсона    29.12.2018 - 16:31
"У нас демократия": глава госпредприятия опубликовал пророссийское видео
Коллаж РБК-Украина

В сети шокированы скандальным заявлением главы Волынской дирекции Укрпочты

В социальной сети разгорелся скандал из-за публикации руководителя Волынской дирекции Укрпочты Ивана Шевчука. Руководитель государственного предприятия опубликовал на своей странице видео известного блогера Анатолия Шария, которое пользователи посчитали антиукраинским. На скандал обратил внимание известный украинский блогер Роман Синицын в своем Facebook.

Он описал ситуацию так: руководитель Волынской дирекции "Укрпочты" опубликовал видео Анатолия Шария, на что пользователи негативно отреагировали, аргументировав свою позицию тем, что этот блогер пропагандирует антиукраинские ценности. В сети отметили, что поддержание его позиции не является нормой для руководителя государственного предприятия.

&quot;У нас демократия&quot;: глава госпредприятия опубликовал пророссийское видео

Скриншот: (facebook.com/romabra)

"Руководитель Волынской дирекции "Укрпочты" говорит, что не видит в этом ничего плохого, у него такие взгляды, у нас демократия и это он в свободное от работы время, и вообще он не политик и это конкретное видео Шария хорошее, мол возьми и посмотри, а также научись уважать мнение других", — отмечает Синицын.

&quot;У нас демократия&quot;: глава госпредприятия опубликовал пророссийское видео

Скриншот: (facebook.com/romabra)

Блогер также прокомментировал реакцию Игоря Смелянского, руководителя "Укрпочты".

"Он тоже приходит, говорит, прекрасно знает кто такой Шарий, но у них работают люди с "полярными взглядами" и он не имеет права указывать, что кому публиковать. Ну и вообще руководитель Волынской дирекции Укрпочта - патриот Украины, а сам Смелянский тоже посмотрит видео чтобы понять, что там", — отметил Синицын.

&quot;У нас демократия&quot;: глава госпредприятия опубликовал пророссийское видео

Скриншот: (facebook.com/romabra)

Все это Синицын называет информационной войной.

&quot;У нас демократия&quot;: глава госпредприятия опубликовал пророссийское видео

Скриншот поста аккаунта facebook.com/romabra

В комментариях также рассказали об аналогичных случаях публикации антиукраинского контента, в частности, видео Анатолия Шария.

&quot;У нас демократия&quot;: глава госпредприятия опубликовал пророссийское видео

&quot;У нас демократия&quot;: глава госпредприятия опубликовал пророссийское видео

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/romabra

Напомним, что в Киеве задержали помощницу пророссийского блогера Анатолия Шария.

Ранее мы писали, что Россия потребовала наказать Украину за убийство живого Шария.

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