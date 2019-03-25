Вибори президента України: Лобода вирішила не морочитися

Вибори президента України 2019, які пройдуть 31 березня, схоже, не цікавлять українську співачку Світлану Лободу. Принаймні, такий висновок напрошується з афіші виступів в найближчі дні. Так, саме на найближчу неділю у Лободи запланований концерт в Лондоні.

Зазначимо, що скандальна Світлана Лобода, хоч і живе зараз в Росії, але є громадянкою України. Тому, щоб проголосувати за кандидата на виборах, наприклад, у Лондоні, співачці необхідно було особисто звернутися в Державний реєстр виборців до 25 березня. Судячи з того, що артистка в Україні останнім часом помічена не була, вона голосувати не за місцем реєстрації не має наміру.

Гастрольний графік Лободи

Але якщо якимось чином Світлана зуміла дійти до будівлі Держреєстру, надала паспорт, довідку про робоче відрядження і написала заяву про прохання тимчасово змінити місце голосування, то цілком можливо, що її можна буде побачити на дільниці в приміщенні Посольства України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії, яке знаходиться за адресою 60 Холланд Парк, Лондон W11 3SJ

Нагадаємо, що в 2009 році Лобода їздила з концертами по Україні в підтримку "Партії регіонів" і агітувала голосувати за Віктора Януковича.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

А мати співачки Наталія Василівна Лобода була депутатом Ірпінської міськради від політичної партії "Нові обличчя", засновників якої також пов'язують з "регіоналами".

Зазначимо, що колега Лободи по цеху Таїсія Повалій має намір голосувати на виборах президента України. Більш того, вона вже обрала для себе самого кращого кандидата.