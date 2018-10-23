Зірвався з крила літака: відомий репер трагічно загинув

Колаж: в Канаді загинула репер (РБК-Україна)

Реп-виконавець зірвався з крила літака. Він отримав травми несумісні з життям

Відомий репер з Канади на ім'я Джон Мак-Мюррей загинув під час зйомок кліпу на свою композицію стався смертельний інцидент. Хлопець розбився, впавши з крила літака, про це повідомляє канадський сайт CTV.

Скріншот: кадр з відео (ctvnews.ca/canada)

Трагічний випадок стався неподалік від міста Вернон. За сценарієм, реп-виконавець повинен був пройти по крилу літака Cessna, що летить, але в якийсь момент не зміг утримати рівновагу і зірвався з крила. Спочатку хлопчина скотився, потім музикант недовго чіплявся руками, але все-таки не витримав і потім впав вниз.

Скріншот: кадр з відео (ctvnews.ca/canada)

Артист отримав травми, не сумісні з життям. Він помер у лікарні.

Менеджери загиблого репера стверджують, що у нього був парашут, але із-за того що чиниться трюк був надто близько від землі, в нього не було запасу часу, щоб розкритися.

Нагадаємо, у серпні цього року в Лондоні зарізали популярного репера.

Також тіло іншого зниклого британського репера виявили в Бразилії. Хлопцеві було 22 роки. Він зник 13 квітня.

Ранiше ми писали, що в США затриманий ще один підозрюваний у вбивстві популярного 20-річного репера XXXTentacion, який помер від вогнепального поранення 18 червня.

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